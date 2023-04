Gli studenti a lezione per diventare cantautori  

Per due giorni i bambini della scuola primaria “Maria Lai” di Quartu Sant’Elena sono diventati dei cantautori: maestro per l’occasione Gianluca Lalli. Due giornate all’insegna della fantasia e della creatività. Un incontro cominciato con la presentazione dei brani dell’ultimo album dell’artista ascolano, con i temi che hanno spaziato da Omero a Damerini.

Un vero e proprio laboratorio musicale, con il cantautore Lalli che ha omaggiato Gianni Rodari mettendo in musica le fiabe più famose del poeta. Non solo, i ragazzi si sono immedesimati nella poesia “S’i fosse foco” di Cecco Angiolieri, e successivamente è stata confrontata con la versione cantata da Fabrizio De André. «Sono tanti anni che giro l’Italia con questo progetto, veicolo la letteratura attraverso la musica. Io porto il mio amore per la musica, ma sono i ragazzi i veri artisti. Per un giorno possono dare spazio alla loro creatività, con la speranza che possano appassionarsi all’arte, ma soprattutto che scoprano il piacere di acculturarsi. Perché è la cultura che ci rende liberi», ha raccontato Lalli.

Un progetto che ha regalato ai bambini di Quartu due giornate per sentirsi dei veri artisti, e chissà che questa esperienza non abbia fatto nascere l’amore per la letteratura ad un prossimo cantautore.