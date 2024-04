Gli studenti a lezione di soccorso 

Parte dal liceo Pitagora la formazione di primo soccorso messa in campo dai volontari della Misericordia di Selargius. I corsi sono già partiti da alcune settimane con 250 studenti delle classi terze e quinte coinvolti nel progetto, per un totale di 12 ore per ogni classe. «L’obiettivo», spiega Edoardo Baldini, direttore dell’associazione, «è insegnare agli studenti delle terze le tecniche di primo soccorso, per quelli delle quinte ci si concentra invece sulla rianimazione con defibrillatore. Ma soprattutto vogliamo avvicinare i giovani al mondo del volontariato».

Il progetto dedicato al liceo di via Primo Maggio, partito il 12 marzo, terminerà il 6 maggio. A disposizione i tutor della Misericordia che insegnano le manovre di soccorso da mettere in pratica in caso di emergenze, e le tecniche di utilizzo del defibrillatore. A fine corso c’è anche la possibilità di ricevere l’attestato di esecutore di Blsd.

