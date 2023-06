Gli studenti  a lezione di soccorso 

In Italia ogni anno circa 60 mila persone muoiono per arresto cardiaco. Parecchi sopravvissuti riportano danni neurologici permanenti. Troppe vite vengono perse perché non ricevono tempestivamente i soccorsi.

Per questo la direzione generale della Asl di Oristano ha deciso di promuovere e organizzare la seconda edizione di un evento formativo di due giorni mirato a insegnare ai giovani come comportarsi e quali manovre di supporto vitale di base attuare se ci si trova di fronte a una persona in arresto cardiaco. L’evento, concordato con la direzione didattica del liceo scientifico “Mariano IV d’Arborea”, si è svolto nei locali dell’istituto. Con grande partecipazione 37 studenti maggiorenni degli indirizzi Biomedico e Sportivo, guidati e supportati da 8 esperti del centro di formazione aziendale Irc, hanno imparato e fatto pratica del “sistema per salvare vite”: un’iniziativa che regalerà al territorio oristanese 37 nuovi guardiani pronti a rinforzare la “catena di sopravvivenza”. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA