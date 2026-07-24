Gli studenti a lezione di educazione sanitaria e tutela del territorio 

Entra nel vivo a Is Olias, nel territorio di Assemini, la sedicesima edizione del campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, appuntamento promosso dal Dipartimento nazionale e organizzato dall’associazione asseminese Prociv Augustus.

Protagonisti di questa settimana sono ragazze e ragazzi di età compresa tra i 10 e i 13 anni coinvolti in un percorso multidisciplinare che unisce la teoria alla pratica: dalle lezioni di primo soccorso ed educazione sanitaria fino alle attività di antincendio boschivo, monitoraggio del territorio e tutela ambientale.

Varcando l’ingresso della struttura i partecipanti e i visitatori vengono accolti da un murale realizzato dall’artista asseminese Pils, opera che celebra l’identità locale e fa da cornice a un’esperienza formativa di alto profilo umano e civico. Ieri il campo ha ricevuto la visita delle principali istituzioni regionali e locali: dall’assessora regionale all’Ambiente Susanna Laconi ai vertici della Protezione civile sino ai rappresentanti di tutti gli enti e le forze che collaborano attivamente al progetto, tra cui Forestas, 118, Carabinieri e Corpo Forestale. Presenti anche i sindaci Mario Puddu (Assemini) e Beniamino Garau (Capoterra). Ad accogliere le autorità e a coordinare le attività è stato Emilio Garau, presidente della Prociv Augustus, la cui dedizione testimonia il valore strategico del volontariato.

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