Gli studenti a lezione da “Mirtilla” 

Giornata speciale per i bambini della scuola di via Dei Nasturzi che ieri mattina hanno accolto Mirtilla e Braxia due meticce ospiti del rifugio Tana di bau a Sa Serrixedda.

È stata l’occasione per divertirsi insieme a loro in vari giochi e per mostrare l’esito finale del percorso portato avanti dalla scuola per sensibilizzare al rispetto degli animali e dell’ambiente. I bimbi hanno realizzato dei lavoretti a tema che sono stati esposti negli stand, hanno letto libri sull’argomento e hanno raccolto cibo, donato alla Tana di bau gestito dalla Bau Club Onlus.

«Una mattina emozionante», racconta la presidente della Bau Club Elena Pisu. «Ringraziamo la scuola. Mirtilla si sentiva così a suo agio che si è addormentata tra i bimbi che le stavano attorno».Ad accompagnare i cani c’era l’educatrice cinofila Tatiana Pusceddu che ha aiutato i bambini a interagire con le cagnette. Anche loro, come gli altri ospiti del rifugio, aspettano una famiglia che le possa accogliere. (g. da.)

