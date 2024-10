Gli stranieri scelgono la città 

«Le visite dei turisti stranieri sono aumentate, ma se si vuole compiere un ulteriore passo in avanti la città deve dotarsi di grandi strutture alberghiere, aree da campeggio e di sosta per i camper». Il presidente del Consorzio turistico per l’iglesiente (Cti), Attilio Casti, analizza il flusso delle visite dei turisti in città e i dati che emergono testimoniano da una parte una notevole impennata di turisti stranieri (provenienti anche da nazioni storicamente poco avvezze alle vacanze nel territorio) e dall’altra la necessità di dover garantire un’accoglienza ricettiva anche per i gruppi numerosi, spesso dirottati a Carbonia o nel cagliaritano.

I dati

Dallo scorso febbraio e fino a settembre, il solo infopoint del Cti ha registrato oltre 20 mila passaggi di turisti stranieri: «I francesi sono quelli più numerosi - spiega Casti - seguono i tedeschi, gli inglesi, i polacchi e gli spagnoli e sono aumentati quelli dagli Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Asia, Africa e Sudamerica. Il trend degli ultimi anni è decisamente positivo ma esistono delle tipologia di turismo che ancora non siamo riusciti ad assicurarci e per poterlo fare occorre essere in grado d’accogliere le comitive, avere dei campeggi e delle aree di sosta attrezzate per accogliere il turista che viaggia con il camper».

L’accoglienza

Una miriade di b&b e case vacanze (se ne stimano oltre 300) garantiscono l’ospitalità, ma i pochi alberghi presenti in città, anche se di qualità, non sono in grado di soddisfare le richieste per l’accoglienza dei grandi gruppi del turismo religioso o scolastico. L’Euro Hotel è con le sue 30 camere la strutture più capiente: «Spesso però le richieste delle agenzie non possono essere soddisfatte e piuttosto che suddividere la comitiva in più strutture, si preferisce dirottarla in altre località. - spiega la responsabile Maria Lorefice - È indubbio che occorrerebbero altre importanti strutture ricettive, aumenterebbe la richiesta e creerebbe un maggiore indotto».I soli siti minerari hanno registrato dall’inizio dell’anno quasi 100 mila presenze: «E se questo numero è in linea con quello del 2023 - commenta il responsabile dell’Ufficio turistico d’Iglesias, Marco Vacca - da evidenziare è invece il forte incremento delle presenze alle visite guidate al centro storico e al “Museo minerario”». Pertanto i turisti cominciano a scoprire anche la città e per il sindaco Mauro Usai il fenomeno è dovuto grazie all’effetto traino ottenuto proprio da Porto Flavia: «La sua gestione ha prodotto importanti ricadute economiche». Sulla possibilità di poter attrarre i privati sugli investimenti in grandi strutture, il sindaco ha le idee chiare: «Il Puc sarà uno strumento fondamentale - spiega - l’aumento del turismo in città non potrà lasciare indifferente la Regione sulla disponibilità d’accogliere le proposte del Comune, in fase di pianificazione relativa all’individuazione di nuove aree per strutture ricettive».

