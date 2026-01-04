Gli strali del prete degli ultimi  

«Questa ricorrenza non può essere solo un fatto personale, ma è una festa dell’intera comunità». Il canto eseguito dal coro parrocchiale San Nicola, “Aprite le porte a Cristo” ha dato il via ieri pomeriggio alla celebrazione per i 50 anni di sacerdozio di don Pietro Borrotzu, parroco del paese. Un sacerdote che in tanti chiamano il prete degli ultimi, il prete operaio, da sempre vicino alle tute blu per lo sviluppo e per tenere in piedi la grande industria, di fronte alla minaccia dello smantellamento, puntualmente avvenuto.

Tra i fedeli

Visibilmente commosso, don Pietro ha esteso il suo ringraziamento alla folla che ha riempito all’inverosimile l’antica chiesa di San Nicola. Sono arrivati da Orani, paese di origine del parroco, da Orune, ma soprattutto da Nuoro, con don Pietro Puggioni, guida spirituale di don Pietro Borrotzu e tanti altri sacerdoti.

Don Pietro Borrotzu ha parlato di lavoro. «La classe operaia non esiste più nella nostra provincia. La grande industria di Ottana, quella che ha permesso la crescita delle zone interne, tra gli anni ‘70 fino all’inizio del 2000, non esiste più. C’è il lavoro, ma è molto precario. Il lavoro a tempo, gestito dalle multinazionali, come il fotovoltaico, che non offre però garanzie ai giovani. Non è certamente questo il lavoro per costruire un futuro. Una situazione drammatica, con i paesi che si stanno spopolando e si stanno impoverendo». Una situazione che appare irreversibile. «Con la classe operaia è scomparso anche il sindacato, quello delle grandi lotte, che non esiste e non può più esistere. Non esistono più i grandi leader, che hanno combattuto per tenere in piedi la grande industria. Ora l’attività del sindacato è legata prevalentemente al solo patronato, quindi a gestire la povertà». Don Borrotzu, non ha evitato il tema del 41 bis. Lui a Badu ‘e Carros è in prima linea, con la cooperativa sociale “Ut unum sint”, per il reinserimento dei detenuti. «Badu ‘e Carros è un carcere mandamentale. Nonostante ciò, si registra un movimento sproporzionato di detenuti destinati in Sardegna. Chi lo ha deciso? Non sappiamo chi è lo scemo e chi il savio. Sembra che nessuno sapesse nulla. È inspiegabile che il primo ad avere la notizia del trasferimento sia stato il vescovo di Nuoro, Antonello Mura. I politici sembrano cadere dalle nuvole».

I saluti

Commovente il discorso del sindaco, Franco Saba: «Cinquant’anni di servizio sacerdotale sono tantissimi - ha detto il sindaco - ma puoi esserne certo, caro don Pietro, che il nostro affetto e la riconoscenza per te è infinita. Grazie per la tua disponibilità e la voglia di fare, al servizio di ciascuno di noi». I ringraziamenti sono arrivati anche da Peppino Zedde, del consiglio pastorale, e da Carmelo Fais, della Protezione Civile. La festa, dopo la celebrazione in chiesa, si è spostata nella piazza antistante il Cres. Il prete degli ultimi ha fatto il pieno di affetto e gratitudine.

