Gli Stati Uniti ora ci credono 

Il calcio si impone negli Stati Uniti. La nazionale Usa regala agli americani per i 250 anni dall’indipendeza una vittoria contro la Bosnia per 2-0. Ma ancora di più regala loro un sogno: quello di alzare la Coppa del Mondo, perché ora gli States ci credono ancora di più. Quello che sembrava un “american dream” solo all’inizio del torneo, adesso si sta trasformando in realtà.

La tenacia e il carattere della nazionale Usa, che torna a vincere una partita delle fasi eliminatorie dei Mondiali dopo 24 anni, per di più in casa, sta stregando l’America con il soccer che, almeno questa estate e a campionati Nba e Nfl fermi, insidia i primati di basket e football.

L’entusiasmo

Al Levi’s Stadium di Santa Clara ieri notte era tutto esaurito per l’attesissimo match. E lo stesso nei bar di tutti gli Stati Uniti dove, fra l’entusiasmo alla stelle, gli americani si sono ritrovati a essere tutti “allenatori”. A ogni passaggio si è cantato come se fosse stato segnato un gol. Il cartellino rosso a Balogun per un fallo scomposto, seppur involontario, su Muharemovic non ha rovinato la festa, ma fa discutere.

Sui social l’indignazione a stelle e strisce è evidente, e anche il ct Pochettino ha criticato la scelta arbitrale: per lui l’attaccante del Monaco non aveva «l’intenzione di fare male». Ora comunque Balogun dovrà saltare gli ottavi contro il Belgio. Nonostante le polemiche, la vittoria seppur sofferta e in 10 ha il sapore di una finale. «Non è solo che abbiamo vinto, è come lo abbiamo fatto. E questo è importante», ha detto Pochettino al termine dell’incontro evidentemente soddisfatto.

L’inno

Sul campo, a fine partita, anche l’allenatore argentino si è unito al pubblico nel cantare “Take me home, country roads”, la canzone di John Denver diventata per caso l’inno per l’undici a stelle e strisce. Inizialmente Team Usa aveva indicato alla Fifa che, in caso di vittoria, avrebbe voluto “Livin’ on a Prayer” di Bon Jovi o “Sweet Caroline” di Neil Diamond.

Ma Amy Hopfinger, chief strategy officer dei Mondiali Fifa, ha subito notato che le musiche scelte non erano in grado di creare l’atmosfera giusta e replicare l’effetto di “Wonderwall” degli Oasis per i tifosi inglesi. E così ha scelto personalmente “Country Roads”, già un classico delle partite di football universitario, come l’inno dei tifosi. Una decisione che, indubbiamente, ha avuto successo.

Il trionfo

La partita contro la Bosnia è iniziata in salita per gli Stati Uniti, con gli affondi di Demirovic prima e Alajbegovic poi. Allo scadere del primo tempo, è arrivata però la svolta con il gol di Balogun che, di sinistro, ha infilato rasoterra in rete al 45’. Pochi minuti dopo Balogun ci ha riprovato ma si è dovuto accontentare della parte superiore della traversa.

Il secondo tempo è segnato al 19’ dall’espulsione, dopo l’intervento del Var, di Balogun. Con Team Usa in 10, la Bosnia ha preso coraggio e provato a far male. Al 37’, tuttavia, Tillman ha trasformato in rete una punizione al limite dell’area. Nei 10’ di recupero finali la Bosnia ci ha provato con tre tiri, ma senza successo. La partita si è chiusa con una grande festa e l’impressione che la squadra americana sia pronta a regalare altre emozioni ai tifosi e a prendersi un posto nell’immaginario sportivo del Paese.

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