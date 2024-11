Gli Stati Uniti gelano la Cop29 

Baku. La Cop29, la conferenza annuale dell’Onu sul clima, ha aperto i battenti a Baku, capitale dell’Azerbaigian. L’obiettivo è aggiornare il fondo da 100 miliardi di dollari l’anno di aiuti ai Paesi vulnerabili, previsto dall’Accordo di Parigi e in scadenza nel 2025. La conferenza dovrà decidere la nuova somma che dovranno versare i Paesi donatori, le modalità di erogazione e i controlli sull’utilizzo.

Alla vigilia dell’apertura della conferenza dagli Usa è arrivata una doccia fredda: secondo il Wall Street Journal il presidente eletto Donald Trump farà uscire gli Usa dall’Accordo di Parigi il giorno stesso del suo insediamento, il 20 gennaio. Ma per molti analisti, il ritiro degli Usa potrebbe far arenare le politiche mondiali sul clima e, di fatto, far fallire la Cop. Ma non tutti sono pessimisti. Per l’economista della Columbia University Jeffrey Sachs, infatti, Trump sarà frenato dagli interessi di Musk e della Silicon Valley nella green economy, dalla necessità di fronteggiare la concorrenza cinese e dagli investimenti delle imprese Usa sulle rinnovabili. Intanto, l’Organizzazione meteorologica mondiale, la Wmo, ha annunciato che il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato, e il primo in cui si sforerà il limite di 1,5 gradi di riscaldamento sui livelli pre-industriali.

