Gli Stati Uniti contro Apple 

Gli Stati Uniti accusano Apple di aver mantenuto il monopolio nel settore degli smartphone, soffocando la concorrenza e limitando la scelta dei consumatori. E lo fanno con una causa per violazione delle leggi antitrust che rappresenta l'ultimo affondo dell'amministrazione Biden contro il dominio di Big Tech. Nell'azione legale il Dipartimento di Giustizia e i procuratori generali di 16 Stati americani prendono di mira l'ecosistema dell'iPhone, da decenni il motore della crescita di Apple. «Una delle società che vale di più al mondo: il suo utile netto supera il Pil di più di 100 paesi», in gran parte grazie all'iPhone, ha detto il procuratore generale Merrick Garland, accusando Apple di aver mantenuto il monopolio non perché ha prodotto una tecnologia superiore, ma perché ha «limitato e utilizzato tattiche di esclusione» nei confronti della concorrenza.

Apple bolla l'azione legale come «sbagliata». «Questa causa minaccia chi siamo e il principio che distingue i nostri prodotti in un mercato fortemente competitivo», ha spiegato Cupertino, «se la causa avrà successo metterà in pericolo la nostra capacità di creare la tecnologia e creerà un precedente pericoloso». Il titolo crolla a Wall Street.

