Gli Stati Uniti bocciano la tregua 

Tel Aviv. Gli Usa bocciano la proposta di un cessate il fuoco immediato a Gaza al Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite. Una tregua che l’Onu giudica invece necessaria, visto che la situazione nella Striscia è vicina al «punto di non ritorno», con «l’ordine civile che sta crollando». Gli aiuti umanitari, nel collo di bottiglia del valico di Rafah, stentano ad arrivare. «Le strade - ha denunciato il direttore dell’Unrwa, l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, Thomas White - sono nel caos, soprattutto dopo il tramonto: alcuni convogli umanitari sono stati saccheggiati e presi a sassate. La società è sull’orlo del collasso totale».

La battaglia

Sul terreno la battaglia infuria, ieri sera le Brigate Ezzedin al-Qassam, l’ala militare di Hamas, hanno diffuso un video che mostra il cadavere di un soldato israeliano morto, secondo i miliziani palestinesi, a seguito di un blitz fallito per liberarlo. Il filmato, che dura poco meno di due minuti, mostra nella prima parte il militare rapito mentre parla in camera, illeso: «Mi chiamo Saar Baruch, ho 24 anni e sono del kibbutz Beeri. Dal 7 ottobre sono ostaggio a Gaza. Voglio tornare a casa», dice. Poi le immagini proseguono con quelle che a dire di Hamas sono le conseguenze del tentato blitz: pozze di sangue insieme a bossoli e la distruzione conseguenza dello scontro a fuoco. Le immagini si chiudono inequivocabilmente con il cadavere del soldato israeliano.

New York

All’Onu invece, respingendo la bozza di risoluzione per un cessate il fuoco immediato, l’ambasciatore americano Robert Wood ha spiegato che «gli Stati Uniti sostengono fermamente una pace duratura» ma una tregua ora «non farebbe altro che gettare i semi per la prossima guerra». «La brutalità perpetrata da Hamas - ha ribadito il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres rilanciando la proposta di una tregua umanitaria - non potrà mai giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese». Secondo il ministero della Sanità di Hamas (che non distingue tra vittime civili e miliziani), i morti nella Striscia sono arrivati a 17.487. Ma Israele ha denunciato che la fazione islamica «è l’unica responsabile», ribandendo che solo «l’eliminazione di Hamas» può portare alla pace. Il premier di Ramallah Mohammed Shtayyeh ha evocato, durante colloqui con gli Usa, il controllo politico dell’Autorità nazionale palestinese sulla Striscia che potrebbe non escludere, seppur in subalternità, Hamas. Posizione respinta da Netanyahu.

