Gli stand dell’ortofrutta nel nuovo piazzale: «Mai visti tanti clienti» 

Una prima volta di successo per il mercato di Campagna Amica nel piazzale Campioni d’Italia a Sestu, che in passato si è tenuto in uno spazio più piccolo, in piazza Salvo d’Acquisto. Una piccola folla ha riempito il nuovo piazzale, tra centinaia di clienti e 15 venditori che producono ciò che vendono.

«Abbiamo scelto campagna amica per fare vendita diretta», afferma Monica Ferru di Sestu, dal suo banco d’ortofrutta, «e la gente apprezza». Silvia Mandas da Assemini propone una novità: «La crema d’aglio, fatta da una varietà che coltiviamo noi. Chi la prova di solito la compra». I venditori hanno apprezzato il nuovo piazzale. Per Rosetta Zoncheddu, apicoltrice, «i clienti stanno rispondendo bene: nel posto c’è parcheggio ed è di passaggio». La chiave del successo è anche nella qualità: prodotti sardi, lavorati seguendo una tradizione. Come il pane di Ubaldo Medda, da Pauli Arbarei: «Abbiamo il mulino, la macina in pietra, e il nostro grano». O l’aceto di vino di Eugenio Spiga da Pirri: «Ha iniziato mio padre e siamo alla terza generazione con mio figlio». Soddisfazione anche tra i clienti: «Ho comprato tante cose buone a buon prezzo, e la piazza è meravigliosa», è il commento di Bonaria Pusceddu. «In un paese grande come Sestu è quello che ci voleva», aggiunge Barbara Manca.

«Da diversi anni abbiamo ascoltato i produttori a “km 0” di Campagna Amica di Coldiretti e i nostri concittadini. L’iniziativa è andata bene e oggi si inaugura un nuovo percorso che accontenta anche chi sceglie consapevolmente i prodotti direttamente dal produttore al consumatore», conclude la sindaca Paola Secci.

