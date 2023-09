«Gli stagni stanno diventando paludi» 

Il Consorzio pesca Marceddì, guidato dal presidente Antonio Loi, si riunisce e alla fine va all’attacco: «La politica sarda deve mantenere gli impegni e le promesse fatte durante l'incontro con il sindaco di Terralba e i vari assessori competenti per gli interventi di pulizia del canale 17». Bonifica fondamentale per il “polmone” degli stagni Corru s'Ittiri e Corru Mannu che rischiano di diventare paludi.

L’accusa

Il direttivo del Consorzio sottolinea che sono a rischio le eccellenze degli stagni (dalle orate alle spigole senza dimenticare le vongole veraci) e di conseguenza è a rischio l'economia locale.

«Solo lo scorso anno il settore delle vongole ha generato un fatturato di mezzo milione – accusano Loi e tutti i pescatori - Le prospettive per il 2023 promettevano miglioramenti, ma a causa della lunga burocrazia e degli interventi “fantasma”, il fatturato delle vongole è sceso del 60% a causa della mancanza di ossigeno dovuta alla non pulizia dei canali che non ha permesso un adeguato riciclo dell’acqua».

Gli incontri

«Nel febbraio scorso si è svolto un incontro con diversi politici, assessori regionali, il direttore della Regione, il sindaco di Terralba e anche il consigliere Emanuele Cera – ricorda Loi - Tutti hanno detto che avrebbero iniziato al più presto i lavori anche perché erano già pronti i fondi per la pulizia dei canali, ma dopo sette mesi nulla è cambiato. Non solo, a luglio si è svolto un altro incontro a Cabras e in quell’occasione avevo sottolineato che stavamo ancora spettando l’inizio dei lavori. A questo punto, se non avremo una risposta prima delle elezioni regionali siamo pronti a rimandare indietro tutte le schede elettorali».

La replica

A stretto giro di posta arriva la replica del consigliere regionale, Emanuele Cera: «Non deve tirare in ballo la politica ma i funzionari regionali e chi li rappresenta. Troppo facile dare le colpe sempre e comunque alla politica; il Consiglio regionale, anche attraverso il lavoro del sottoscritto, ha approvato diversi provvedimenti per il comparto ittico e stanziato importanti risorse. Marceddì tra l’altro è stato il compendio che ha beneficiato più di tutti di interventi e rimborsi anche in occasione del blocco di pesca legato alla presenza dell’alga tossica».

Il consigliere regionale di Forza Italia sottolinea inoltre che «altre risorse sono arrivate dall’Unione del comuni del Terralbese sempre per intervenire, nei canali, compreso quello della 17».

E infine l’affondo: «Le uscite fuori luogo del presidente Loi sono da respingere al mittente: inizi a utilizzare al meglio le importanti risorse che la Regione ha trasferito al Consorzio pesca con la concessione e tenga presente anche e soprattutto la manutenzione ordinaria del compendio, che non è certamente in capo alla Regione».

