Gli stagni ricominciano a respirare 

Nei canali, dopo anni di fondali a secco, l’acqua inizia a scorrere: per i pescatori dell’Oristanese una manna dal cielo, l’inizio di una nuova era e l’allontanamento del rischio di una moria di pesci che, fino a un mese fa, sembrava concreto. C’è però chi chiede anche l’intervento della draga, per evitare che tutto ciò che è stato fatto fino ad oggi vada perso.

Gli interventi

Gli operai del Consorzio di bonifica continuano i lavori per il ripristino dell'ossigenazione delle acque negli stagni dell’Oristanese. A Marceddì, nel canale 17 che collega gli stagni di Corru mannu e Corru s'ittiri al mare (la zona più a rischio per l’assenza di manutenzione straordinaria da anni) scorre finalmente l’acqua. «Non ci sembra vero - dice Antonio Loi, presidente del Consorzio pesca che per anni ha guidato battaglie per ottenere l’intervento - Dove un mese fa si poteva camminare perché non c’era acqua a causa dei canali ostruiti, adesso ci sono i pesci. Per avere un lavoro ottimale servirebbe anche una draga, oggi solleciteremo il Consorzio. Non possiamo perdere tutto ciò che è stato fatto finora».

Mar’e Pontis

Nello stagno di Mar'e Pontis, a Cabras, i mezzi sono in azione da due settimane. Gli operai stanno liberando lo stagno dalla mercerella che in questi anni si è espansa sia all'interno della laguna che nei canali di collegamento a mare, causando fenomeni di ostruzione che impediscono il normale ricambio idrico. «Non possiamo che essere soddisfatti - spiega il presidente del Consorzio pesca Carlo Urrai - Iniziamo a vedere i risultati». In dirittura d’arrivo anche i lavori nello stagno di Is Benas, nel territorio di San Vero Milis. «Pericolo scampato» commenta il presidente Raffaele Manca.

Il Consorzio

Il presidente del Consorzio di bonifica Carlo Corrias non fa tanti giri di parole: «Nonostante i 40 gradi dei giorni scorsi in nessuno stagno in cui siamo intervenuti si sono verificati problemi – sostiene – ciò vuol dire che l’opera è stata utile. La prossima settimana terminerà l’intervento emergenziale, poi penseremo ad un altro progetto. Sappiamo bene che la draga in alcuni casi è necessaria». Intanto è già corso l'analisi dei materiali eliminati dagli stagni: «Quando avremo i risultati - conclude Corrias - decideremo se tenere quel materiale ai lati degli stagni oppure trasferirlo. Agiremo come prevede la normativa».

