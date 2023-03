Gli squali delle acque libere 

Il parterre sarà di assoluto prestigio, lo scenario incantevole, il pubblico si preannuncia nutrito. Il 20 e il 21 maggio si svolgerà a Golfo Aranci la seconda tappa della Coppa del Mondo in acque libere, la prima volta nella storia della manifestazione in Italia, frutto della sinergia della Federazione Italiana Nuoto con il Comitato Sardo Fin all’Aquatic Team Freedom.

Paltrinieri

L’ospite più atteso sarà il campione olimpico Gregorio Paltrinieri che ieri non è mancato alla presentazione di questa seconda prova, cordiale e sorridente come al solito oltre che sempre pronto a trattenersi con i suoi tanti estimatori. «La stagione dello scorso anno è stata molto intensa e ricca di soddisfazioni», racconta, «Sono reduce da un collegiale a Sharm el Sheik dove ho nuotato una settantina di km alla settimana. Tra otto giorni partirò per un altro raduno a Livigno, dove aumenteremo gradualmente il carico di lavoro». Il suo sguardo è rivolto verso un obiettivo ben preciso. «L’appuntamento principale saranno i Mondiali dal 14 al 30 luglio a Fukuoka in Giappone: la tappa di Golfo Aranci sarà una fase di passaggio fondamentale, mi sto allenando bene, curo ogni dettaglio sia per le prove in vasca, sia per quelle in mare».

Programma

La prova clou sarà il 20 con la Coppa del Mondo sulla 10 km che si terrà su un circuito da 1666 metri da ripetere sei volte; nella stessa giornata si terrà anche la prova da 1 miglio per i Master, il 21 la staffetta 4x1500 e una gara da 3 km aperta a tutti. Oltre alle nazionali, ci saranno anche le rappresentative giovanili Under 18 provenienti da tutta Italia. In totale, sono attesi circa 350 atleti.