Gli spuntini organizzati per ottenere favori e raccomandazioni 

Certo, c’erano le riunioni faccia a faccia, le telefonate, i messaggi su Telegram o Whatsapp. Ma il momento d’incontro preferito dall’associazione a delinquere fotografata dall’inchiesta Mondo Nuovo dei carabinieri del Ros erano gli “spuntini”, tradizione conviviale del mondo agropastorale (e non solo), piegata alle esigenze e alle abitudini del gruppo dei presunti criminali.

A tavola si ritrovavano «noti malviventi» e «affermati professionisti isolani», come si legge nell’ordinanza, «non solo per allargare la rete relazionale, ma soprattutto per discutere in condizioni di assoluta riservatezza, degli obiettivi d’azione e delle strategie per il loro conseguimento». Oppure per parlare di favori e raccomandazioni.

Alcuni incontri – senza cibo in tavola – si sarebbero svolti nei locali dell’ospedale Binaghi a Cagliari, in pieno periodo di restrizioni legate al Covid, grazie all’ospitalità offerta da Tomaso Cocco. Tante altre in luoghi più riservati, in abitazioni di campagna, dove il gruppo pensava di essere al sicuro dal pericolo di intercettazioni.

Gli “spuntini deviati” diventano incontri operativi. In cui conta esserci. Tanto che in un’occasione, al telefono, il medico Cocco rimprovera all’ex assessora Gabriella Murgia di aver disertato una riunione a Sestu con gli altri componenti, per partecipare invece a un incontro sindacale. «Ci sono incontri che sarebbero valsi di più di quello sindacale», è il rammarico del primario.

Uno degli spuntini documentati dai carabinieri è anche l’occasione per avere notizie – attraverso il nipote Tonino Crissantu – sulla latitanza di Graziano Mesina e sulle condizioni di salute dell’ex primula rossa. Durante gli incontri i partecipanti vengono spesso invitati a spegnere i cellulari e a lasciarli lontano dai punti di riunione, per evitare di essere intercettati o ascoltati attraverso i trojan, cioè i virus informatici che permettono l’ascolto a distanza.

