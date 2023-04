Gli sposi in catene più giovani di sempre 

Giovanissimi, innamorati, e pronti a coronare il loro sogno di sposarsi con il rito del matrimonio in catene. La giuria ha scelto la coppia per l’edizione 2023 di Sa Coja Antiga di Selargius: Valentina Plaitano, 20 anni appena e un lavoro come commessa, e Lorenzo Atzeni, parrucchiere e cinque anni più grande. «La coppia più giovane di sempre», sottolineano soddisfatti il sindaco Gigi Concu e il presidente della Pro Loco Gianni Frau che ieri hanno presentato i futuri sposi protagonisti dei festeggiamenti del 10 settembre.

Colpo di fulmine

Per i due giovani l’amore è stato a prima vista. «Entrambi desideravamo sin da bambini di poterci sposare con questo antico rito, è per noi un grandissimo onore e anche un privilegio», dice Valentina, che non riesce a trattenere le lacrime. Lei è originaria di Carbonia, ma da sempre vive in città, Lorenzo invece è un selargino doc. Un fidanzamento di un anno, e ora la decisione di sposarsi. «Ci ha fatto incontrare la sua migliore amica, e da quel momento non ci siamo più separati. È un passo importantissimo ma siamo assolutamente convinti», racconta lui. Emozionati ma determinati, esattamente come quando hanno deciso di presentare la candidatura come coppia protagonista del Matrimonio selargino. «Lo abbiamo deciso durante la scorsa edizione, ma era un sogno per tutti e due sin da bambini», ammettono.

La cerimonia

Ieri mattina la presentazione ufficiale nell’aula di piazza Cellarium. «È un vero piacere vedere una coppia così giovane e bella pronta a unirsi in matrimonio e così legata a una delle tradizioni più sentite e intime della nostra comunità», il commento del sindaco Concu. «La loro presenza conferma che, contrariamente a chi ha messo in dubbio la realizzazione dell’evento, anche quest’anno l’Antico Sposalizio ovviamente ci sarà. E come sempre faremo il possibile per rendere la manifestazione una festa di tutti i selargini e per dare a quello che senza dubbio rappresenta l’evento più identitario di Selargius un ruolo sempre più da protagonista a livello regionale, un’occasione di promozione e richiamo sempre più forte. Complimenti Valentina e Lorenzo, saremo al vostro fianco anche dopo il matrimonio, e grazie alla Pro Loco per il grande lavoro svolto ogni anno».