“Gli spiriti dell’isola”  Dannazione e redenzione 

A cinque anni dallo straordinario “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, un estratto di storia americana brutale e senza riserve, il regista Martin McDonagh risponde all’eco delle proprie origini e ci porta in Irlanda, lo scenario perfetto per una storia unica nel suo genere. “Gli spiriti dell’isola” gode già di un’accoglienza ed una visibilità degne di nota, basti considerare la sfilza di nomination agli Oscar per le quali concorrerà il 13 marzo. E a questo proposito, proprio la candidatura per “miglior sceneggiatura originale” lascia tante riflessioni in testa. Già, perché fin dalle prime battute il film colpisce per una scrittura che sembra ispirata alla tradizione teatrale, con citazioni quasi esplicite alla drammaturgia dell’assurdo beckettiana. Non solo si ha spesso l’impressione di non saper distinguere tra riprese cinematografiche e scenografia sul palcoscenico, ma proprio lo spirito di tutta la scrittura emerge nella connessione tra efficacia comunicativa e spinta irrazionale che anima le battute.

La storia

Ciò nel quadro di una narrazione solo apparentemente superficiale: nei primi anni ‘20, sul finire della guerra civile irlandese, due amici trascorrono una vita fatta di antiche consuetudini e ostinate ripetizioni; Colm scrive musica per violino e Pádraic si dedica alla mandria insieme alla sorella Siobhán, con cui condivide casa. Questo fino a quando Colm decide, in modo tranciante, di interrompere il rapporti col suo vecchio compagno perché crede di aver perso nei suoi confronti ogni tipo d’interesse. Ma mentre incomprensione ed incredulità spingono a domandare spiegazioni ragionevoli, più la separazione persiste e più emergono disagi che non riescono a trovare pace. Ogni tentativo di ricucitura si dimostra vano, ogni forma di ostinazione sempre più nociva, fino al quando Colm sarà costretto a minacciare il vecchio amico, prima facendo credere in uno sciocco ricatto e poi suscitando reali timori di fronte al peso delle conseguenze.

Il senso del mito

In un gioco di sguardi, silenzi e padronanza del proprio corpo creativo gli attori danno vita a momenti esilaranti e insieme intrisi di tristezza. Ogni singolo personaggio - dal poliziotto di paese, al giovane folle, alla vecchia strega – definisce un mondo fatto di mito e cultura, in cui ciascuno cerca affannosamente il senso del proprio esistere. Con accezione quasi allegorica, il gesto surreale che prende vita restituisce una valenza semantica che va oltre l’azione stessa e interroga lo spettatore sul reale stato d’animo dei personaggi, il contesto sociale entro cui essi agiscono e cosa possa significare vivere in un posto che, alla tranquilla ripetizione, gli affianca il dramma esistenziale. Il burrascoso duo - santificato dalla macchina da presa di McDonagh come già avvenne così efficacemente in “In Bruges” - non è che lo stato di grazia di Colin Farrel e Brendan Gleeson al pieno della loro forma. Splendida anche Kerry Gordon che interpreta la sorella combattuta tra le attenzioni verso il fratello e il desiderio affannoso di sfuggire a una vita infima. “Gli spiriti dell’isola” è tutto questo e insieme molto altro. Una prova d’amore viscerale verso la propria terra, il ricordo di un’epoca dura e travagliata, un racconto che nella sua eccentrica miscela di favola e commedia amara incanta e commuove, come forse solo gli spiriti irlandesi sanno essere capaci.