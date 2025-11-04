«Gli spettacoli? Sempre i soliti nomi» 

Natale e Capodanno in piazza Liori tra le casette di Babbo Natale e il concerto di San Silvestro. Fine anno indimenticabile? Non per tutti. Silvano Corda, esponente dell’opposizione in Consiglio comunale, storce il naso: «Ormai l’amministrazione affida tutte le manifestazioni ai soliti noti, ad associazioni e al Centro commerciale naturale che propongono sempre il solito programma, i soliti cantanti, senza coinvolgere per esempio la Pro Loco che ha fatto tanto a Capoterra per salvaguardare e valorizzare le tradizioni. È vero che non si tratta di grosse cifre e che tutto è stato fatto nel rispetto delle norme, ma quando si assegnano contributi pubblici a mio avviso sarebbe più opportuno coinvolgere più associazioni».

La Pro Loco

Bruno Piras, presidente della Pro Loco, preferisce girare a largo dalle polemiche: «Noi abbiamo un ottimo rapporto con l’amministrazione comunale e vogliamo mantenere questo profilo. Certo, un po’ ci dispiace, anche perché il presepe che ogni anno allestivamo a Casa Melis era apprezzatissimo dai bambini ma quello spazio non è più disponibile per noi. Ecco, ci piacerebbe essere maggiormente coinvolti come accadeva in passato, anche se stiamo riuscendo comunque a portare avanti la sagra della vitella, quella del cinghiale e la giornata dell’Avis». Più caustico l’ex presidente, Tore Anedda: «Ormai la Pro Loco è considerata dal Comune un’associazione di Serie C».

In campo

Invece di Serie A sono diventate il Centro naturale commerciale e la Dreamwalk Sound, associazione musicale e culturale che si occupa anche della gestione del Parco Urbano, sede delle manifestazioni più riuscite. In entrambe lavora Roberto Mulliri, che non ci sta: «Chi critica evidentemente non è a conoscenza che le casette di Babbo Natale sono a cura dei commercianti di cui io sono il responsabile e che il concerto di Capodanno è organizzato dalla Dreamwalk, associazione senza fini di lucro dove sono un semplice consulente. Siamo tenuti a consegnare un rendiconto al Comune sulle spese, non è previsto nessun guadagno, il nostro obiettivo è solo quello di vivacizzare il centro storico e mi sembra che finalmente il Parco urbano adesso stia finalmente funzionando al meglio. Non capisco davvero queste polemiche della minoranza, con la quale ero addirittura candidato alle scorse Comunali».

La replica

E l’assessore agli Spettacoli e allo Sport Giovanni Montis rimarca proprio questo aspetto: «La nostra amministrazione comunale è andata oltre le appartenenze politiche e stiamo collaborando proficuamente con chi in campagna elettorale era con il centrosinistra. Non guardiamo le bandiere politiche ma soltanto il lavoro svolto. La Dreamwalk ha un’ottima capacità di organizzare gli spettacoli di un certo tipo e il Parco lineare è l’unica struttura in grado di ospitare più di mille persone a Capoterra: mi sembra che sia solo una strumentalizzazione politica, la solita». (p. c.)

