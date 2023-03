«Gli spettacoli porno? La mentalità sta cambiando» 

Originario di Villasor, residente a Samassi, figlio di una professoressa di Religione, quattro anni fa ha rilevato lo storico locale di via Carlo Felice 464 a Sanluri. «La differenza rispetto agli altri locali è che il mio è un disco lap dance, una versione avanzata dei night. L’ambiente è molto tranquillo, come andare in discoteca, solo che ci sono le ragazze che si spogliano e le pornostar che fanno i loro spettacoli». Alla fine di dicembre il prefetto ha emesso un’ordinanza di chiusura, superata qualche giorno dopo dal Tar che ha riaperto il locale in attesa dell’udienza in cui i giudici si pronunceranno sul merito. «Un cliente aveva dato una testata a un altro ragazzo, non c’è stato il tempo di intervenire. Noi assicuriamo il servizio di sicurezza grazie a tre buttafuori ma, ripeto, il clima è davvero molto sereno. Vengono anche molte donne. L’unica cosa che raccomandiamo ai nostri clienti è di tenere i telefoni in tasca: vietato fare foto o video, in caso contrario vengono sequestrati». Anche i contenuti postati sui social non riprendono mai il pubblico e persino i follower della pagina Facebook non sono visibili. «La privacy è molto importante anche se ci sono tanti clienti che vengono in coppia». Il cliente medio ha tra i 25 e i 40 anni. «Ospitiamo molti addii al celibato e i nostri clienti prima vanno a cena a Sanluri, quindi collaboriamo con i ristoranti del posto ma anche con un hotel di San Gavino per far pernottare le ragazze».

Inviata

Sanluri. «Vogliamo cambiare la mentalità della gente e, secondo me, ci stiamo riuscendo». Davide Podda ha trent’anni, due nightclub – il Belle e Monelle a Sanluri e l’Oasi Sexi Disco a Orosei – e un appuntamento che gli sta particolarmente a cuore: «Ad aprile ospiteremo il Sardegna sex, la prima fiera erotica dell’Isola».

L’ambiente

Originario di Villasor, residente a Samassi, figlio di una professoressa di Religione, quattro anni fa ha rilevato lo storico locale di via Carlo Felice 464 a Sanluri. «La differenza rispetto agli altri locali è che il mio è un disco lap dance, una versione avanzata dei night. L’ambiente è molto tranquillo, come andare in discoteca, solo che ci sono le ragazze che si spogliano e le pornostar che fanno i loro spettacoli». Alla fine di dicembre il prefetto ha emesso un’ordinanza di chiusura, superata qualche giorno dopo dal Tar che ha riaperto il locale in attesa dell’udienza in cui i giudici si pronunceranno sul merito. «Un cliente aveva dato una testata a un altro ragazzo, non c’è stato il tempo di intervenire. Noi assicuriamo il servizio di sicurezza grazie a tre buttafuori ma, ripeto, il clima è davvero molto sereno. Vengono anche molte donne. L’unica cosa che raccomandiamo ai nostri clienti è di tenere i telefoni in tasca: vietato fare foto o video, in caso contrario vengono sequestrati». Anche i contenuti postati sui social non riprendono mai il pubblico e persino i follower della pagina Facebook non sono visibili. «La privacy è molto importante anche se ci sono tanti clienti che vengono in coppia». Il cliente medio ha tra i 25 e i 40 anni. «Ospitiamo molti addii al celibato e i nostri clienti prima vanno a cena a Sanluri, quindi collaboriamo con i ristoranti del posto ma anche con un hotel di San Gavino per far pernottare le ragazze».

Il quartiere

I rapporti con i vicini? A sentire Podda non ci sarebbe nessun problema. «Abbiamo ottimi rapporti con tutti: vicini di casa, ma anche con l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine. Abbiamo appena inviato l’invito al sindaco per l’evento di aprile per il quale hanno già confermato la propria presenza Martina Smeraldi, Malena e Priscilla Salerno, vere star che noi abbiamo in esclusiva». A fare due passi vicino alle insegne spente in un mercoledì mattina di metà marzo, le villette allineate dietro i grandi cancelli lungo la via che porta fuori dal centro abitato sembrano disabitate. Intorno alle 11 c’è solo un signore anziano che per raccontare com’è la vita accanto al Belle e Monelle chiede l’anonimato. «Guardi cosa c’è nel parcheggio: bottiglie, bicchieri. E poi restano fino a tardi a urlare, litigare. La musica no, quella non dà fastidio, non si sente neppure». Girando a destra su via Francesco Zurru, Giorgio Floris, cinquantenne che vive qua da 20 anni, spiega: «Io non criminalizzo il locale che offre un servizio e non dà alcun fastidio, il problema sono i clienti che di notte fanno gimcane in auto, litigano e lasciano bottiglie per strada». Proseguendo in via Zurru si trova il “Patatina Discoclub”, altro night nato a Sanluri qualche mese fa. Due locali notturni in un paese che supera di poco gli 8mila abitanti. «C’è da dire che i clienti di Sanluri sono pochi e, a dire la verità, anche quelli di Cagliari – conclude Podda –. I nostri clienti arrivano dal resto del Medio Campidano, dall’Oristanese e, in occasione di spettacoli con pornostar internazionali, da tutta la Sardegna».

