Gli speculatori non si fermano, la Sardegna resta sotto assedio Turbine anche sui Sette Fratelli 

L’Isola resta sotto assedio. Al momento sono state depositate 809 richieste di allaccio di impianti di produzione di energia rinnovabile alla rete elettrica nel territorio sardo. Pale eoliche, pannelli fotovoltaici e torri off-shore in grado di sfornare quasi 58 Gigawatt di potenza. Abbastanza per soddisfare le esigenze di 50 milioni di persone. In un territorio, quello sardo, che ha già dato sotto il profilo paesaggistico.

E ora spunta un nuovo progetto. Non in un’area qualsiasi. Nel mirino c’è il massiccio dei Sette Fratelli. Una centrale eolica con diciassette aerogeneratori alti oltre 200 metri, per una potenza massima pari a 122,4 megawatt; poi linee elettriche di collegamento alla rete elettrica nazionale, una stazione di trasformazione, una nuova stazione elettrica, cavidotti in zone ricche di corsi d'acqua, boschi e macchia mediterranea. È il piano della società Ecowind 6 srl previsto alle falde meridionali del massiccio dei Sette Fratelli, nei territori di Maracalagonis, Sinnai, Selargius, Quartucciu e Settimo San Pietro. Il Grig, Gruppo d'intervento giuridico, ha appena inoltrato un atto di intervento nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale.

Vicina alle aree protette

Secondo gli ecologisti, la centrale eolica sorgerebbe ben dentro la fascia di rispetto dei tre chilometri dalle zone tutelate con vincolo culturale e paesaggistico. Vicina al Nuraghe Bruncu S’Allegau, ma anche a aree naturali protette rientranti nella Rete Natura 2000. Per questo il Grig ha chiesto al ministero dell'Ambiente di dire no «alla compatibilità ambientale degli impianti industriali in progetto», e ha informato «il ministero della Cultura, la Regione Sardegna, le Soprintendenze speciale per il Pnrr e per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, i Comuni di Maracalagonis, Sinnai, Settimo San Pietro, Selargius e Quartucciu».

Secondo Stefano Deliperi, presidente del Grig, «la realtà della speculazione energetica è di banale quanto spaventosa evidenza. Essere a favore dell’energia prodotta da fonti rinnovabili non vuol dire avere ottusi paraocchi, non vuol dire aver versato il cervello all'ammasso della vulgata dell'ambientalismo politicamente corretto».

Ma, aggiunge, non sono solo le associazioni e i comitati realmente ambientalisti a sostenerlo. Di recente, la stessa Soprintendenza speciale per il Pnrr, dopo approfondite valutazioni, ha evidenziato in modo chiaro e netto che «nella Regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile tale da superare già oggi di ben sette volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030. Tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale».

«Moratoria nazionale»

Deliperi ribadisce i motivi del no al Far west energetico: «Un’overdose di energia che non potrebbe esser consumata sull’Isola, gli unici che guadagneranno in ogni caso saranno le società energetiche». Che cosa si potrebbe fare? «La prima cosa necessaria sarebbe una moratoria nazionale, una sospensione di qualsiasi autorizzazione per nuovi impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili».

