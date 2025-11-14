VaiOnline
Brotzu.
15 novembre 2025 alle 00:34

Gli spazi del “Nido” come una galleria d’arte: «Così rendiamo l’ospedale un luogo più umano» 

“L’Albero della Vita”, con le sue radici profonde e i rami che si protendono verso il cielo, rappresenta simbolicamente la forza della nascita e la continuità della vita. “Il Bosco Rigoglioso” richiama invece l’idea di una comunità solidale che circonda e sostiene la madre, un intreccio di presenze che custodiscono il mistero della vita che cresce.

Sono state inaugurate ieri, negli spazi del terzo piano dell’ospedale San Michele, davanti al Nido, le opere d’arte realizzate dall’artista Giorgio Casu e donate dall’Associazione Team Solidale. Un’iniziativa nata dal desiderio di rendere gli ambienti dedicati alla nascita più accoglienti, capaci di trasmettere calore e vicinanza umana a chi li vive in momenti di grande intensità emotiva. Anche perché – spiegano dal Brotzu - «è dimostrato scientificamente che la qualità degli spazi di cura incide sul benessere dei pazienti e sulla qualità del lavoro degli operatori sanitari, creando un circolo virtuoso fatto di fiducia, serenità e attenzione reciproca».
Presente all’inaugurazione anche il commissario straordinario dell’Arnas, Maurizio Marcias: «Umanizzare gli spazi significa non solo prendersi cura dei pazienti ma anche offrire un ambiente che parli di accoglienza e di rispetto – ha detto -. Queste opere sono un segno tangibile della vicinanza tra arte, assistenza e comunità ospedaliera. Esprimo la più sincera gratitudine al Team Solidale e all’artista, Giorgio Casu, per aver saputo tradurre, attraverso la sua sensibilità e il suo linguaggio visivo, l’essenza più profonda della nascita e della cura».

