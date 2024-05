Gli spareggi promozione e salvezza 

Cinque match in Eccellenza e Promozione tra playoff nazionali e regionali e playout. La stagione sportiva è agli sgoccioli, mancano gli ultimi verdetti.

Domenica l’Ossese, seconda in Eccellenza, scende in campo a Terni per la sfida di andata dello spareggio nazionale. Il ritorno è in programma il 2 giugno. Il giorno prima, sabato, si gioca la partita di andata dello spareggio tra Terralba Bellu e Castiadas per decidere quale delle due squadre si classificherà al terzo e quarto posto nel campionato di Promozione: appuntamento alle 15,30 sul campo Remigio Corda. I club provengono entrambi dal girone A e sono stati sconfitti in semifinale rispettivamente da Alghero e Usinese, che a loro volta si incroceranno il giorno successivo (domenica) alle 17 sul campo Maria Pia di Alghero per il match di andata: scontro utile a stabilire la prima e seconda posizione della graduatoria alla quale si farà riferimento in seguito, se fosse necessario, per eventuali ripescaggi in Eccellenza. In entrambi i casi le gare di ritorno si giocheranno domenica 2 giugno alle 16.

Due anche le partite di playout in Promozione: l’andata dello spareggio tra Arbus e Guspini (alle 16 al campo Santa Sofia) e il ritorno del match tra Abbasanta e Santa Giusta (quest’ultima parte dal 2-1 di domenica scorsa). Il ritorno tra Guspini e Arbus si giocherà il 2 giugno.

RIPRODUZIONE RISERVATA