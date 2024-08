Gli spadisti subito eliminati  

Parigi. Con un opaco quinto posto l’Italia archivia la propria esperienza nel torneo a squadre della spada maschile. Gli azzurri sono stati battuti al primo turno (quarti di finale) dalla Repubblica Ceca per 43-38 in un match rimasto in equilibrio sino al 30-29 per gli azzurri. A quel punto sono usciti dalla pedana Federico Vismara e Martin Rubes, lasciando il posto per l’assalto finale a Davide di Veroli e Jacub Jurka: il 14-8 a mandato la qualificazione dalla parte ceca.

L’Italia (con Andrea Santarelli e Gabriele Cimini a completare il quartetto) ha poi battuto il Venezuela per 45-34 e il Kazakistan per 45-36 nella “finalina” per il quinto posto.

La Cechia, battuta in semifinale per 45-37 dal Giappone, ha poi avuto la forza di vincere il bronzo al Grand Palais, soffiandolo in finale alla Francia (43-41).

Oggi tornano in pedana le donne nella specialità nella quale forse abbiamo meno chance. Difficile ripetere l’oro della spada o l’argento del fioretto nella sciabola. Obiettivo, battere alle 13 l’Ucraina nei quarti.

