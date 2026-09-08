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Il concerto.
09 settembre 2026 alle 00:33

Gli Smokey Gunner venerdì a Milano dividono il palco con i punk-rock Gob 

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Continua la corsa della band cagliaritana Smokey Gunner, pronta a portare la carica del proprio sound oltre i confini dell’Isola per una data dal forte respiro internazionale. Venerdì la formazione sarda salirà sul palco della Cripta di Cusano Milanino, alle porte di Milano, in qualità di special guest per l’unica tappa lombarda del tour italiano dei canadesi Gob.
Ad affiancare la celebre punk-rock band guidata da Tom Thacker, noto al grande pubblico anche come chitarrista dei Sum 41, ci saranno proprio gli Smokey Gunner e i TFV Punkrock. L’appuntamento milanese si inserisce all'interno della breve calata italiana dei Gob, che il giorno successivo faranno tappa al Rock Planet di Pinarella di Cervia insieme ai Lillians.
Per il quartetto cagliaritano composto da Thomas De Candia (voce e chitarra), Mauro Marras (chitarra solista), Luca Ibba (basso) e Sara Pintus (batteria) la serata milanese rappresenta un riconoscimento di peso all’interno della scena underground e pop-punk. La band, nel roster della CPT Records, coglierà l'occasione per testare la propria energia dal vivo di fronte a un pubblico internazionale, proponendo i brani dell’album “Love, Sex & Loneliness”. Un’opportunità importante per il quartetto sardo, che conferma la vitalità della scena rock dell’Osola capace di ritagliarsi spazi di rilievo nei grandi appuntamenti della penisola. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma hubmusicfactory.

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