Gli sguardi rivolti verso le Frecce 

«Che cosa ci fanno i cecchini sopra il palazzo della Rinascente?». La domanda, posta da uno studente, incrocia una risposta scontata: «Ma come! A Cagliari c’è Mattarella». C’è questo e altro, tra le cartoline da una Cagliari chiusa alla circolazione, almeno a ridosso del centro. Si lamenta qualche tassista: «Per accompagnare un’anziana da via della Pineta a Bonaria ho dovuto aggirare le zone off limits, con mezz’ora di percorrenza». Testimonianza severa, anche se, alle 9.30, per arrivare da piazza Giovanni XXIII allo slargo tra via Roma e viale Regina Margherita, bastavano dieci minuti senza neppure l’ombra di una coda. In fila, invece, erano ex militari, invitati e curiosi al varco d’ingresso per assistere dal vivo alla parata. Non tutti sono stati accolti, visti gli spazi esigui: senz’altro c’erano i 400 scolari delle scuole elementari e medie cittadine in rappresentanza dell’Istituto Nostra Signora della Mercede, del Collegio della Missione, del Convitto, della Satta-Spano-De Amicis, delle Elementari Lilliu di via Caboni. Sold out il Bastione per l’esibizione delle Frecce Tricolori. (lo. pi.)

