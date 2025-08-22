Gli sfollati travolti dalla solidarietà 

Si contano ancora i danni dopo l’inferno di fuoco che la settimana scorsa ha coinvolto due abitazioni in meno di 48 ore: la notte tra il 14 e il 15 agosto una casa in via Cabras, la mattina del 16 una terrazza in via Casteldoria.

Le condizioni del ferito

È in quest'ultima che il proprietario Luigi Atzeni, 72 anni, è rimasto gravemente ustionato cercando di estinguere le fiamme. A trarlo in salvo erano stati i vigili del fuoco e attualmente è in Rianimazione all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, con ustioni di secondo e terzo grado nel 53% del corpo. Negli ultimi giorni Atzeni è stato sottoposto a dialisi, trasfusioni e innesti cutanei, e la famiglia condivide segnali positivi: «Le condizioni di Gigi mostrano un miglioramento dal punto di vista cardiocircolatorio e respiratorio. Rimane comunque in coma, sedato, intubato e ventilato», riferiscono i figli Roberta e Riccardo.

La solidarietà

Per aiutare i familiari a rimettere in sesto l’edificio, pesantemente danneggiato dall’incendio, è stata aperta una raccolta fondi sul portale GoFundMe, con cui sono stati ottenuti oltre 10 mila euro. «Grazie al vostro contributo, siamo riusciti ad avviare i primi interventi sulla casa: è stata bonificata la terrazza, rimosse le macerie e ora si potrà iniziare a rifare la guaina, un passo fondamentale per rendere nuovamente agibile l’abitazione», hanno scritto i figli di Gigi Atzeni per aggiornare i donatori. «Il percorso resta molto difficile e delicato, ma ogni progresso è possibile solo grazie al vostro sostegno. Vi ringraziamo di cuore per la vicinanza e la solidarietà che continuate a dimostrare».

Gli altri sfollati

Anche in via Cabras c’è un’intera abitazione da rimettere in sesto. A causare l’incendio era stato il cortocircuito di una pompa di calore. Nell'edificio si trovavano quattro persone: la proprietaria Francesca Argiolas, 37 anni, con le figlie di 2 e 9 anni e la nonna di 90. «Grazie a Dio e ai vigili del fuoco stiamo bene», racconta Argiolas. «Lo spavento è stato tanto, la paura più grande era per le nostre bambine e per la nonna che dormiva al piano di sotto, dove è partito il cortocircuito. Non la sentivamo più, pensavamo fosse morta, invece era uscita a chiamare aiuto». Anche per lei e il marito Simone Serra è stata aperta una raccolta fondi. «Servirà per rifare l’impianto elettrico, che al momento è la cosa più importante, il resto si farà piano piano», spiega la donna. «Ringraziamo di cuore per tutti i messaggi ricevuti e per l’aiuto». Don Marcello Lanero, parroco di Sant’Ambrogio, ha attivato un’ulteriore raccolta tra i parrocchiani.

Fuoco nella notte

Intanto, nella notte tra giovedì e venerdì ancora fiamme nell’hinterland. In un terreno che fiancheggia la statale 554, all’altezza di Selargius, è divampato l’ennesimo rogo, pericolosamente vicino alle auto. Di nuovo fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio.

RIPRODUZIONE RISERVATA