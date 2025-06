Gli sfollati: «Fateci tornare a casa»  

Dopo l’incendio che ha causato il crollo del pavimento dal sesto al quinto piano nella palazzina di edilizia popolare in via Guido Rossa, parte delle diciotto famiglie degli sfollati è stata ospitata da alcuni parenti e un’altra è stata sistemata nei B&B locali contattati dal sindaco Giuseppe de Fanti con il supporto di tutta l’amministrazione cittadina. Ieri, poi, il primo cittadino e l’assessora al Patrimonio immobiliare Stefania Atzei hanno partecipato all’incontro nell’edificio con i funzionari di Area per verificare lo stato di agilità degli appartamenti, mentre tutti i residenti hanno chiesto ai funzionari Area di rientrare quanto prima nelle abitazioni. Sollecitazione arrivata in particolare da alcuni invalidi, che inoltre hanno sollecitato il ripristino del funzionamento dell’ascensore (danneggiato al motore).

L’attesa

«Attendiamo il responso dei vigili del fuoco, indispensabile per far rientrare i residenti che nelle abitazioni non hanno avuto danni», ha commentato l’esponente della Giunta, «è opportuno intervenire con estrema urgenza perché non è tollerabile che chi abita in quegli appartamenti non possa viverci nelle condizioni minime di sicurezza». Il suo collega Albero Lisci, assessore ai Servizi sociali, aggiunge che «come amministrazione ci siamo attivati subito per dare un tetto per la notte a chi non poteva essere ospitato dai parenti delle famiglie che hanno agevolato il compito dei soccorritori», e anche il consigliere Filippo Usai ha rimarcato «l’impegno di rimanere a disposizione per qualsiasi esigenza attraverso il Servizio sociale, soprattutto per i residenti più anziani e invalidi».

Le verifiche

I vigili del Fuoco hanno controllato minuziosamente l’intero palazzo per stilare una relazione tecnica sullo stato dell’edificio verificandone la sicurezza e la situazione sanitaria.Generosa Zaccheddu, che vive nel quinto piano ed è in procinto di compiere 103 anni, ora si trova da parenti. «Nostra madre ha conosciuto la guerra ma non era stata mai sfollata: ha fatto anche questa esperienza passati i cent’anni», il loro commento, «speriamo che Area possa risolvere velocemente la questione». Terenzio Pilloni, 82 anni, invalido, chiede a sua volta che sia rimesso la funzione l’ascensore, appello presentato anche da altri residenti. Il parroco Don Claudio Marras della chiesa di Don Bosco ha espresso solidarietà: «Attraverso gli animatori parrocchiali vogliamo restare accanto a tutte le persone: bambini, anziani e genitori che in questo momento hanno perso tutto». Anche il gatto coinvolto nell’incendio (terrorizzato, si era buttato dal sesto piano) sarà portato in una clinica per animali per essere curato adeguatamente.

