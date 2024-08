Gli “scrocconi” incubo di hotel e ristoranti 

Alcuni ristoratori, a rischio di violare la legge sulla privacy, pubblicano i video sui social minacciando la denuncia se il cliente scroccone non torna a pagare. Altri lasciano perdere. Altri ancora formalizzano le querela, allegando le immagini delle telecamere o, in alcuni casi, il numero di telefono e l’email usati per la prenotazione, se non addirittura i documenti usati per la registrazione, nel caso di b&b o alberghi. Tra maggio e luglio sono sei i fascicoli aperti contro ignoti dalla Procura a seguito di altrettante denunce presentate da albergatori o ristoratori che contestano l’insolvenza fraudolenta, il reato che punisce chi contrae un’obbligazione e poi non salda il prezzo pattuito per la prestazione. Insomma, chi mangia o dorme a sbaffo e poi non paga il conto.

Il dormi e fuggi

È dei giorni scorsi l’ultima denuncia è stata presentata dai gestori di un noto albergo cagliaritano: un turista toscano è scappato senza pagare il conto di un soggiorno di cinque giorni in una suite con jacuzzi e cene in camera per due. Depositato il documento d’identità e una carta di credito in fase di check-in ai primi di agosto, l’uomo – un 38enne che vive in provincia di Livorno – è poi sparito nel nulla a fine vacanza senza saldare la fattura. Quando i titolari hanno cercato di portare a termine la transazione, l’operazione è stata respinta. Dopo la querela è stato aperto un fascicolo per insolvenza fraudolenta. È invece di truffa l’ipotesi nei confronti di una coppia di turisti romeni che, a giugno, fuggirono senza pagare da un b&b del litorale: nel loro caso è emerso che avrebbero addebitato il soggiorno ad una società non più attiva.

Mangiare senza pagare

Nei giorni scorsi, invece, i carabinieri erano riusciti a rintracciare un trentenne argentino residente a Madrid che, dopo aver consumato una cena in un noto ristorante del litorale, anziché pagare 62euro di conto, si era allontanato a bordo di un’auto. Per fortuna i camerieri si erano segnati la targa, presentando una denuncia che ha permesso ai militari di identificare il turista prima che ripartisse per la Spagna. Anche nel suo caso è stata contestata l’insolvenza fraudolenta. Nelle settimane precedenti, invece, i gestori di un ristorante della Marina avevano pubblicato nei social le immagini riprese con le telecamere di sicurezza (i volti erano oscurati) con tre giovani che, a loro dire, erano andati via “steccando” il conto: «O tornate a pagare – era in sintesi il contenuto del post - o portiamo il video alla polizia». Il post è poi stato rimosso.

Il re degli scrocconi

Lo scorso febbraio, invece, era emersa l’indagine nei confronti di un truffatore che, da tre anni, raggirava alberghi cagliaritani e resort in costa con una carta d’identità falsa e delle carte di credito rilasciate da una banca di Singapore. Un misterioso campione della truffa capace di svanire nel nulla lasciando agli albergatori “stecche” da migliaia di euro e la fotocopia di un documento d’identità la cui foto non risultava essere quella del vero titolare. Tre i casi già denunciati, per un totale di circa 5.500 euro.

Il contenzioso

Ha infine generato una richiesta di archiviazione, con strascico di contenzioso civile, una doppia querela contrapposta, nata dopo la festa per i 18 anni di una studente. I genitori avevano concordato col titolare l’affitto dell’intero locale, con tanto di cena, musica e balli. Una volta arrivati, però, i festeggiati hanno scoperto che nel pub c’erano anche altri clienti. Ne è nato un diverbio con doppia querela: da una parte l’ipotesi di truffa, dall’altra quella di insolvenza fraudolenta. Il pm ha chiesto l’archiviazione per entrambe, ritenendo il contenzioso un affare da risolvere davanti al tribunale civile.

