Gli scrittori Santangelo e Ferraris star del Premio Costa Smeralda Ovazione per Giménez-Bartlett 

Il Premio Costa Smeralda 2024 svela i volti dei due vincitori assoluti: Evelina Santangelo con il suo “Il sentimento del mare” per la Narrativa e Maurizio Ferraris con “Imparare a vivere” nella Saggistica, che vanno ad aggiungersi agli altri vincitori, già annunciati, della quinta edizione. Dopo di loro al Conference Center di Porto Cervo, durante la cerimonia condotta dalla giornalista Roberta Floris, hanno sfilato il rapper olbiese Salmo, che ha ritirato il Premio Speciale, la scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, vincitrice del Premio Internazionale, e la scienziata e divulgatrice Mariasole Bianco, cui va il Premio Cultura del Mediterraneo.

La giuria

L’atto finale dell’evento organizzato e promosso dal Consorzio Costa Smeralda presieduto da Renzo Persico, in partnership con Smeralda Holding, si è consumato ieri con la premiazione dei vincitori individuati dalla giuria di qualità composta da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e Stefano Salis, direttore artistico del premio.

Vincitori

«C’è un’assenza illustre che è quella di Chiara Valerio, impegnata col Premio Strega: non volevano che ci rinunciasse perché speriamo che lo vinca», annuncia Salis prima di premiare il vincitore della sezione Narrativa. «Quando ho cominciato a pensare a questo libro avevo l’immagine di questo grande mare in cui si erano perse tante vite, che io potevo usare per raccontare storie di dignità e delle donne col mare, le più dimenticate», spiega Santangelo, che ha sbaragliato la concorrenza di Ginevra Lamberti con “Il pozzo vale più del tempo” e Eugenio Murrali con il suo romanzo d’esordio “Marguerite è stata qui”.

Quanto a Ferraris, ha trionfato su Vera Gheno con “Parole d’altro genere” e Vincenzo Trione con “Prologo celeste. Nell’atelier di Anselm Kiefer”. «Da un incidente banale, una caduta a causa di una pietra, mi sono trovato con del tempo libero, e ho pensato di scrivere un libro sul significato dell’esistenza», spiega il filosofo e accademico piemontese, che ha preceduto sul palco l’idolo di casa Salmo.

Cinema

«Quando ho iniziato Olbia era una città metal e punk», racconta Maurizio Pisciottu ripercorrendo la sua carriera, dal primo album al sold out si San Siro. Fino al cinema. «Attore è una parola grossa, cerco di farlo in maniera professionale ma è una cosa nuova per me. Credo che passare dalla musica al cinema sia un suicidio, però ne vale la pena», aggiunge poi l'artista olbiese, impegnato nella nuova stagione di Blocco 181.

Standing ovation, quindi, per Giménez-Bartlett. «Oggi la cultura non è importante come l’economia o i cambiamenti politici, ma penso che gli scrittori abbiano il dovere di non autocensurarsi», spiega l’autrice spagnola, molto amata anche in Italia grazie al personaggio dell’ispettrice Petra Delicado, protagonista dell’omonima serie noir di Sky e ora pronta a tornare tra i vicoli di Barcellona col nuovo capitolo: “La donna che fugge”.

«Il mondo dello street food mi incuriosisce, inoltre volevo dare al delitto una scena diversa dai luoghi tradizionali», racconta a proposito la scrittrice, che incide il suo nome nell’albo d’oro del premio dopo Orhan Pamuk ed Emmanuel Carrère. Infine Petra, che nella serie tv di Sky ha il volto di Paola Cortellesi. Con cui Giménez-Bartlett condivide la passione per la birretta: «Ci siamo viste due settimane fa a Barcellona, e ce ne siamo fatta una insieme: tutti la chiamavano, “Paola, Paola”. Beh», ironizza, «ero un po’ gelosa». Titoli di coda su Bianco. «Mi sono innamorata del mare da piccola, proprio qui in Sardegna, a Santa Teresa Gallura», esordisce l’esperta in conservazione dell’ambiente marino, protagonista anche del suo libro “Pianeta Oceano”, co-fondatrice e presidente di Worldrise. «Il mare è importante ma lo conosciamo pochissimo, ed è un peccato».

Ai vincitori è stata consegnata un’opera dello scultore Giuseppe Sanna: in basalto per la Narrativa, trachite per la Saggistica, granito per il Premio Internazionale, marmo per il Premio Cultura del Mediterraneo e calcare per il Premio Speciale.

