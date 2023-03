Gli scout ripuliscono la spiaggia dai rifiuti 

Si sono dati appuntamento domenica mattina nel tratto di lungomare quartese, armati di guanti e sacchi neri, per ripulire la spiaggia del Poetto da rifiuti gettati a due passi dalla battigia. In prima linea il gruppo scout Agesci Quartu 3, che ha partecipato all’iniziativa di sensibilizzazione ambientale inserita nel progetto di coesione sociale InformAZIONE, finanziato dal settore Servizi sociali del Comune.

Nelle scorse settimane i primi incontri, seguiti dai laboratori che hanno coinvolto bambini, ragazzi e famiglie: dall’educazione alla legalità, all’approfondimento sulla comunicazione radiofonica e social, sino all’educazione alla genitorialità per mamme e papà. Domenica la tappa finale del progetto con la pulizia della spiaggia, organizzata grazie alla collaborazione del Comune e di De Vizia.

L’obiettivo - fanno sapere gli organizzatori - è «lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato», tematica al centro del 25esimo Jambore, il raduno mondiale degli scout che quest’anno si terrà per la seconda volta nella Corea del Sud. Circa quaranta tra esploratori, guide e capi reparto, gli scout che si sono cimentati in questa piccola grande impresa che rappresenta la chiave per superare le sfide della tutela ambientale e del decoro. E dopo l’iniziativa di domenica, lo scout Lorenzo Vacca - 15 anni - è stato scelto come ambasciatore quartese per rappresentare il gruppo Agesci Quartu 3 nell’incontro fissato dall’1 al 12 agosto nella Corea del Sud.

