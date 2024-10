Gli scout ripuliscono il murale imbrattato da scritte omofobe 

A Villacidro l’associazione scout si è adoperata per rimuovere gli insulti e le scritte omofobe che avevano deturpato un murale, che mostra la scritta “Sensibilità” in piazza S’Osteria. «Appena è accaduto – spiega Enrico Usai, presidente dell’associazione scout “Madonna del Rosario” – abbiamo pensato di dover agire nell’immediato contattando l’amministrazione e l’associazione Skizzo di San Gavino, che si era occupata del progetto per la creazione del murale, per metterci subito a lavoro nel ripristinare il muro. Il lavoro non è ancora terminato: finora ci siamo occupati di coprire le scritte e recuperare il danno ma proseguiremo. Non vogliamo assolutamente lasciare che un messaggio tanto orribile usurpi le pareti del nostro paese perché noi non siamo così», conclude Usai.

«La risposta che c'è stata a questo vile atto – dichiara l’assessore alla Cultura, Christian Balloi – rende onore e merito ai nostri concittadini che, con la collaborazione del gruppo scout e della associazione Skizzo, hanno reso possibile ripristinare il murale. Quest’ultimo, oggi, se possibile, esprime un messaggio ancora più forte e coeso verso la lotta alle diseguaglianze, alle disparità e alle discriminazioni. Tutta l'amministrazione comunale è grata a chi si è reso disponibile. Con orgoglio – conclude Balloi – possiamo dire che ha vinto la Villacidro civile, inclusiva e sensibile».

