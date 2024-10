Gli scout nuoresi in trasferta ripuliscono il mattatoio 

Domenica di volontariato per gli scout della Parrocchia San Giuseppe di Nuoro, impegnati a Sarule nella pulizia di locali e spazi adiacenti il mattatoio comunale.

A lodare il gesto dei giovanissimi volontari, capitanati da don Roberto Carta, anche l’amministrazione comunale del paese che ha espresso «sincera gratitudine a questi giovani volontari che hanno dedicato la loro giornata a un'importante iniziativa di servizio per la nostra Comunità», precisando come «la loro disponibilità e il loro spirito di condivisione sono un esempio di come il volontariato possa fare la differenza» nella salvaguardia ambientale.

