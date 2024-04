Gli scontri al corteo per Cospito, eseguite 19 misure cautelari  

Torino. Avevano trasformato in guerriglia urbana una manifestazione per chiedere la liberazione del loro compagno. Nel pomeriggio del 4 marzo 2023 a Torino, gli anarchici devastarono le vetrine dei negozi e delle banche e le auto parcheggiate, poi si scagliarono contro le forze dell'ordine. Una scia di devastazione che ieri all'alba ha portato all'esecuzione di 19 misure cautelari, tra le 75 denunce emesse dalla Digos di Torino per l'operazione “City” sui disordini scoppiati al corteo in solidarietà ad Alfredo Cospito, che era in sciopero della fame contro il regime del 41 bis.

Gli anarchici sono accusati dalla Procura di devastazione, violenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Ci sono militanti di Torino, Roma, Milano, Livorno, Alessandria e Cuneo. Tre di loro sono ai domiciliari, gli altri sono obblighi o divieti di dimora.

Spicca il nome di Pasquale Valitutti, 77enne, in sedia a rotelle, figura storica dell'anarchismo e amico di Giuseppe Pinelli. È stato arrestato dai carabinieri del Ros a Roma. “Lello”, com’è chiamato dai compagni, è accusato di concorso in devastazione, resistenza a pubblico ufficiale e istigazione a delinquere, in relazione alle interviste rilasciate nel periodo precedente al corteo. Ai domiciliari anche Daniele Altoè e Guido Mantelli, esponenti di rilievo dell'area anarco-insurrezionalista di Torino.

Quel giorno scesero in piazza in mille, per un corteo che dopo pochi metri si fermò per consentire alla frangia più violenta di mascherarsi. Iniziò così l'opera devastatrice: cassonetti incendiati, pali stradali divelti, sassi e bombe carta lanciati contro le forze dell'ordine, che risposero con gli idranti e i lacrimogeni. Danni per oltre 630mila euro, feriti alcuni agenti di polizia.

«Durante l'inchiesta è stata evidenziata un'organizzazione militare, con una precisa ripartizione dei ruoli», dice il dirigente della Digos torinese, Carlo Ambra. Gli anarchici comunicavano tra di loro con ricetrasmittenti.

