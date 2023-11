Gli sconti rilanciano lo shopping 

L’invito è allettante, e scritto a caratteri cubitali: “Un regalo ti aspetta, scopri la black week”. Nelle vetrine dopo l’effetto sorpresa non c’è, ma il cinquanta per cento proposto è decisamente incoraggiante. Così come lo sono le varie formule - più o meno fantasiose - che presentano il Black friday cagliaritano. Anzi, la black week, perché è evidente che l’usanza americana - importata anche nel capoluogo sardo - si sia decisamente dilatata: a tre giorni dall’appuntamento con il “Venerdì nero” ci sono sconti ovunque, che danno ufficialmente inizio allo shopping natalizio.

Natale anticipato

Si parte dal trenta per cento in meno, ma la stragrande maggioranza dei commercianti opta subito per il metà prezzo; che in tempi di crisi forse è la strategia vincente per catturare i potenziali acquirenti in giro per le vie del centro. «Per ora ho preso un maglioncino, due camicie e un paio di jeans», dice Francesca Vacca mentre mostra con orgoglio il bottino della mattina. «Ho risparmiato settanta euro in tutto, direi che non è male»: sorride e si allontana mimetizzandosi tra la folla che fa ben sperare. Ci sono anche i crocieristi arrivati in massa a fare spessore nel quadrilatero della moda cagliaritano: che inizia in via Roma e arriva sino a via Garibaldi. Dove anche i registratori di cassa sono tirati a lucido.

«Mi sono regalato un paio di scarpe da tennis», ammette candidamente Marco Loi, universitario che rimanda l’altruismo alle prossime uscite. Ma c’è anche chi assicura d’essere già a buon punto con i pacchetti da mettere sotto l’albero. «Stavolta ho giocato d’anticipo: ai miei genitori ho comprato una friggitrice ad aria con lo sconto del trenta per cento, mio fratello si accontenterà dell’ennesima polo. Con mia sorella vado sul sicuro: voleva un profumo e così ho fatto», racconta Alessandro («Il cognome non lo scriva che altrimenti mi rovina la sorpresa»).

Le Paoline

Che gli Usa dettino moda anche oltreoceano è oramai acclarato, ma forse la conferma ufficiale è il cartello affisso pure all’ingresso della libreria delle Paoline, evidentemente convertite alle dinamiche profane del commercio . «È un Black Friday a modo nostro, dal 17 al 24 facciamo lo sconto del 15 per cento su una spesa minima di 29,90 e a eccezione dei libri. Ma periodicamente applichiamo prezzi scontatissimi anche su una scelta di libri», tiene a precisare la donna pia all’ingresso. Fattostà che le tendenze dalle religiose sembrano già chiare: «Le persone cercano di portarsi avanti con i regali, stiamo vendendo bene la narrativa sarda e alcuni autori di punta legati alla spiritualità». In uno scenario fatto interamente di ribassi viene quasi spontaneo affacciarsi al negozio orientale di via Garibaldi, dove la gentile asiatica alla cassa è quasi perplessa. «No, niente Black Friday». Nel punto vendita di intimo all’inizio di via Garibaldi le due titolari, Roberta e Daniela Gabriellini, sono entrambe sorridenti: «Abbiamo avuto un ottimo riscontro, ormai è un appuntamento imperdibile». Le regole sono chiare: le nuove collezioni sono a prezzo pieno, il resto va dal meno venti al cinquanta per cento di sconto. Con il pigiama che si conferma il classico dono, soprattutto se destinato all’uomo .

Regali utili

A poco più di un mese dal Natale il clima, addobbi a parte, sembra un assaggio delle feste. Con un via vai continuo di gente e tante buste colorate che fanno quasi dimenticare inflazione e rincari generalizzati, ma che comunque condizionano gli acquisti. «Non è più tempo di spendere con leggerezza, ora si devono contare anche i centesimi e bisogna comprare solo regali utili», avverte Sergio Melis, che porta sulle spalle 79 anni, al braccio la moglie coetanea e per ora tiene stretto il portafoglio.

