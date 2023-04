Gli scolari diventano panettieri e impastano il civraxiu 

I bambini della scuola dell’infanzia e della primaria di primo grado di Sanluri imparano a fare il civraxiu. È il progetto nato fra il Comune e l’istituto comprensivo che prosegue con attività di laboratorio presso il Museo del Pane.

Per un giorno i bambini, sotto la guida di un panettiere, Lucio Ulargiu, eccoli con le mani in pasta, farina, sale, acqua, lievito e, dopo aver diviso l’impasto in piccole forme tondeggianti, assistono curiosi al lavoro degli adulti che li dispongono nel forno a legna per sfornare poi il Civraxiu. «L’iniziativa - dice l’assessora alla Pubblica istruzione, Antonella Pilloni - ha come obiettivo quello di tramandare la tradizione, la storia dei nostri antenati fatta di una forte impronta contadina, uomini e donne che hanno solcato i campi per non far mancare il pane. Per gli aspiranti panettieri, occasione per visitare il Museo, il nostro patrimonio culturale che vive nel presente ma che ha radici lontane». Gli studenti ammirano vecchi attrezzi agricoli, leggono le didascalie come fosse un libro aperto, apprendono le caratteristiche dei panifici, luoghi della memoria. La mattinata fuori dai banchi di scuola si conclude con la merenda a base di civraxiu, un modo per permette ai piccoli di gustare il frutto del loro lavoro. (s. r.)

