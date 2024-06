Gli scolari battezzano piazza Otto Marzo  

Prima dell’ultima campanella dell’anno, i bambini delle scuole di Arzana si sono ritrovati nella piazza fresca di realizzazione. Un angolo ricavato in via Sardegna a cui l’amministrazione di Angelo Stochino ha voluto attribuire un nome che esprimesse il sentimento di contrasto della violenza sulle donne: sarà piazza 8 marzo. Intitolazione subordinata alla decisione del prefetto di Nuoro, cui è stato richiesto il nulla osta definitivo per l’inserimento nella toponomastica.

Giovedì sul posto si è tenuta una lezione di educazione civica a cui hanno preso parte gli alunni della quinta elementare e della seconda media. Insieme alle insegnanti e alla fioraia del paese, gli studenti hanno assistito all’allestimento delle aiuole che incorniciano la superficie e, poi, hanno verniciato di rosso le panchine posizionate sulla nuova piazza. Colore non casuale essendo diventato il simbolo contro la violenza sulle donne che simboleggia la violenza e il sangue versato da tante donne che ogni giorno, in tutto il mondo, sono vittime dei propri padri, mariti, compagni. L’inaugurazione vera e propria si terrà entro giugno, in concomitanza con un convegno sul tema della violenza di genere a cui prenderà parte anche Paola Dessy, figlia di Stanis, l’artista originario di Arzana.