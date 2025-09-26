Gli scolari alla scoperta della necropoli 

Gli studenti alla riscoperta della necropoli di Senorbì. I ragazzi delle prime medie dell’istituto comprensivo “Generale Luigi Mezzacapo” (le ex quinte elementari che hanno partecipato al progetto di promozione turistica “Archeobí - Guide per un giorno”) e diverse classi dell’istituto di istruzione superiore “Luigi Einaudi” di Senorbì hanno potuto visitare il cantiere archeologico in località Santu Teru, accompagnati dagli insegnanti e dagli esperti che hanno illustrato le tecniche di scavo e i reperti rinvenuti nelle campagne di studio e ricerca. «Interessanti tessere di memoria vanno gradualmente prendendo forma: fondamentale restituirne la lettura con l’auspicio che la consapevolezza della loro importanza sia sempre più solida», dice Elisabetta Frau, responsabile scientifico del museo e del parco archeologico di Senorbì. Sara Mascia, nella doppia veste di docente dell’istituto Einaudi e assessora all’istruzione del Comune di Senorbì ha coordinato l’iniziativa.

Gli scavi a Santu Teru sono condotti dalla missione archeologica dell’università di Cagliari. Il progetto “Missione archeologica Senorbì”, diretto dai docenti Carla Del Vais e Marco Giuman, è reso possibile grazie alla convenzione e relativo finanziamento stipulati con il Comune su concessione del ministero della Cultura e della Soprintendenza.

