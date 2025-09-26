VaiOnline
Senorbì.
27 settembre 2025 alle 00:24

Gli scolari alla scoperta della necropoli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gli studenti alla riscoperta della necropoli di Senorbì. I ragazzi delle prime medie dell’istituto comprensivo “Generale Luigi Mezzacapo” (le ex quinte elementari che hanno partecipato al progetto di promozione turistica “Archeobí - Guide per un giorno”) e diverse classi dell’istituto di istruzione superiore “Luigi Einaudi” di Senorbì hanno potuto visitare il cantiere archeologico in località Santu Teru, accompagnati dagli insegnanti e dagli esperti che hanno illustrato le tecniche di scavo e i reperti rinvenuti nelle campagne di studio e ricerca. «Interessanti tessere di memoria vanno gradualmente prendendo forma: fondamentale restituirne la lettura con l’auspicio che la consapevolezza della loro importanza sia sempre più solida», dice Elisabetta Frau, responsabile scientifico del museo e del parco archeologico di Senorbì. Sara Mascia, nella doppia veste di docente dell’istituto Einaudi e assessora all’istruzione del Comune di Senorbì ha coordinato l’iniziativa.

Gli scavi a Santu Teru sono condotti dalla missione archeologica dell’università di Cagliari. Il progetto “Missione archeologica Senorbì”, diretto dai docenti Carla Del Vais e Marco Giuman, è reso possibile grazie alla convenzione e relativo finanziamento stipulati con il Comune su concessione del ministero della Cultura e della Soprintendenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto di Tempio

Che fine hanno fatto pantaloni e cellulare di Cinzia Pinna?

Continuano le indagini dei carabinieri nella tenuta di Conca Entosa e non solo 
Il giallo

Garlasco, svolta choc Indagato il magistrato che scagionò Sempio

L’accusa: mazzette versate dai familiari per archiviare le accuse al sospettato 
regione

Todde, il futuro passa dalla Consulta

Decadenza, attesa per il verdetto dei giudici costituzionali sul doppio ricorso 
Alessandra Carta
Regionali

Centrodestra, incubo astensionismo

Domani al voto Marche e Val d’Aosta: «Attenti, ogni scheda conta» 
Giallo in Sicilia

Sequestro lampo di un ragazzino

Diciassettenne portato via da quattro incappucciati e liberato in serata 