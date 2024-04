Gli scheletri urbani fanno paura 

Scheletri urbani che diventano pericolosi punti di ritrovo per i più giovani e alloggio per i senzatetto. L’ex Provveditorato costruito dalla Provincia nel prolungamento di via Lussu oltre 20 anni fa e abbandonato, finito al centro di un sopralluogo della polizia municipale, è un caso emblematico ma non l’unico. La tragedia di Nuoro, nella quale hanno perso la vita due adolescenti travolti dal crollo del solaio di un rudere, ha riacceso i riflettori sulla questione sicurezza.

In centro

La mappa della Oristano “dismessa” è ricca di insidie: edifici pubblici e privati inutilizzati da tempo e facilmente accessibili. Come il mercato civico di via Mazzini, sulla cui copertura qualche giorno fa si è avventurato un gruppo di ragazzini. L’ultima ispezione dei vigili urbani nella struttura, chiusa dal 2016 in attesa di una riqualificazione che stenta a partire, risale a dieci giorni fa. «Siamo già intervenuti diverse volte - fa sapere il vicecomandante Roberto Chessa - e abbiamo segnalato la situazione di pericolo sia all’assessorato ai Lavori pubblici che al cantiere comunale, occorre fare il possibile per impedire l'accesso». In centro la trappola più datata è quella di piazza Onroco: l’edificio “collabente” rimbalza di anno in anno nel Piano delle alienazioni senza mai trovare un acquirente.

Villa Eleonora

Lo stesso controllo sarà effettuato nei prossimi giorni per l’ottocentesca Villa Eleonora, un tempo splendida dimora di Vandalino Casu, oggi edificio diroccato abbandonato all’incuria. Il suo recupero è stato parzialmente finanziato nell’ambito del progetto Oristano Est, i lavori appaltati nel 2021 non sono mai partiti. «Ci sono due accessi - osserva Chessa - uno dalla casa di riposo, l’altro da vico Volta. Nei prossimi giorni effettueremo un sopralluogo per segnalare gli interventi necessari alla messa in sicurezza».

Vie Petri e Baracca

Grazie all’ausilio di strumenti informatici, gli agenti della municipale creano report, corredati da fotografie, che vengono istantaneamente inoltrati agli Enti di competenza. O ai privati, come nel caso dei due palazzoni di via Petri, venduti all’asta la scorsa estate. Quelle gigantesche torri da otto piani ciascuna, senza parapetti né protezioni, fanno rabbrividire. «In seguito a una segnalazione - assicura Chessa - è stata ripristinata la recinzione per impedire l’accesso».

L’elenco degli edifici da mettere in sicurezza, tuttavia, è lungo: in via Baracca si regge a stento l’ex caseificio, come Villa Eleonora incluso nel pacchetto di interventi targati Oristano Est e di fatto ancora ridotto a un rudere.

Casa nella rotonda

Allargando il raggio d’azione alla strada Provinciale tra Oristano e Torregrande, c’è la vecchia casa cantoniera attorno alla quale è stata realizzata la rotonda. Nonostante la porta murata, le vie d’accesso non mancano e i graffiti sulle pareti ne sono la testimonianza. Sul vecchio immobile gravano vincoli che ne impediscono la demolizione, ma la messa in sicurezza è indispensabile.

Il prefetto

Sullo stato di degrado di diversi edifici è intervenuto ieri il prefetto. Salvatore Angieri ieri ha invitato i sindaci, anche sulla scorta delle disposizioni del ministro dell’Interno, ad adottare ordinanze urgenti per la messa in sicurezza degli stabili.

RIPRODUZIONE RISERVATA