Gli scenari di guerra a “Caffè Corretto” 

L’escalation dei conflitti in Medio Oriente dopo l’attacco di Israele all’Iran è al centro della puntata di oggi di “Caffè Corretto”, il programma di informazione giornalistica di Radiolina in onda dalle 8.30 alle 10 e condotto questa settimana da Fabio Manca. Dopo la consueta rassegna stampa, l’ospite principale sarà Gianluca Borzoni, docente di Storia delle relazioni internazionali all’università di Cagliari. Spazio, come di consueto, anche ad altri temi di stretta attualità.

