Domusnovas.
Gli scatti firmati dagli scolari vincono il premio “Fotografo di classe”  

Nuovo importante riconoscimento per una classe di Domusnovas dell’istituto comprensivo Meloni: la ex quinta A del plesso di scuola primaria di Via Cagliari ha vinto il concorso fotografico nazionale “Fotografi di classe 2024/2025: Custodi del territorio, scuole, aree protette ed educazione alla sostenibilità”. Ad impressionare la giuria un book di 5 foto realizzato dagli studenti grazie al progetto “Biowatching e fotografia”, tenuto in orario curricolare ed a contatto con la natura, da due esperti esterni: i fotografi Giovanni Paulis e Fabio Sanneris. Il book si è rivelato il migliore grazie ai particolari scatti che ritraggono la grotta di san Giovanni Battista a Domusnovas, la scogliera di Pan Zucchero ad Iglesias, un gruppo di fenicotteri a Portoscuso, la foresta di lecci del Marganai (in territorio di Domusnovas), ed un geotritone immortalato nella stessa foresta. Un gran riconoscimento per gli autori Elisa Brodu, Alessandra Barranca, Emma Cicalò, Mattia Cossu, Maria Chiara Deidda, Alessandro Santo Esposito, Sara Basilia Fonnesu, Ambra Laura Induni, Steffy Maria Laconi, Leonardo Luigi Mascia, Gabriella Matta, Zoe Murtas, Giulia Naseddu, Alice Ollosu, Samuel Saul Peracchio, Asia Maria Pintore, Giada Siddi Pau, Luca Steri, Viola Tiddia, Leonardo Tradori. Un orgoglio anche per le docenti Brunella Sanna, Giorgia Pinna, Daniela Peddis ed Elisabetta Casu.

