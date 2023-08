Gli Scalzi, si prepara il grande fremito 

Devozione, fede, lacrime, sudore e fatica. Ma anche una grande festa. È come se quel giorno tutti raggiungessero Cabras per vivere le stesse emozioni di quei 900 uomini vestiti di bianco. La Corsa degli Scalzi è diventata un grande evento, una vetrina importante per l’Isola: la Regione ha stanziato ben 170 mila euro. Risorse che il Comune utilizzerà per l’organizzazione e la promozione dell’evento attraverso dirette televisive, stampa e social. L’appuntamento è per sabato 2 settembre. Alle 6.30 la messa, poi la Corsa.

L’attesa della Corsa

Ancora nove giorni e il simulacro di San Salvatore verrà trasportato da quel fiume umano vestito di bianco, da Cabras all’antico villaggio del Sinis: sette chilometri a piedi nudi per sciogliere un voto, immersi nella polvere che solo per quel giorno diventa speciale. Un evento organizzato in sinergia tra associazioni, Comune e comitato della festa. Tutti assieme per offrire un evento senza intoppi e pericoli.

L’organizzazione

Il sindaco Andrea Abis non dimentica la responsabilità del Comune: «Siamo consapevoli del livello di importanza di una manifestazione alla quale è stato assegnato il titolo di uno dei grandi eventi della Regione e che per il paese rappresenta uno dei momenti più profondi della propria identità comunitaria. Per assistere al rientro del Santo lo scorso anno erano presenti a Cabras 15mila persone». L’assessore ai Lavori pubblici Enrico Giordano: «Sarà una manifestazione ordinata. Solo sul percorso, per garantire la sicurezza di tutti, saranno presenti circa 70 persone tra volontari, barracelli e polizia locale». L’assessore alla Cultura Carlo Trincas parla di promozione: «Lo scorso anno abbiamo avuto risultati eccellenti dalla divulgazione strategica avviata sui social media, che ha permesso di raggiungere milioni di visualizzazioni. Quest’anno non vogliamo essere da meno».

Le donne

Saranno le donne, in tutto 400 e tra loro anche una neonata di 5 mesi, a inaugurare i festeggiamenti. Domani mattina, scalze e vestite con l’abito tradizionale, trasporteranno in processione la piccola statua del simulacro. «Il ruolo della donna è come quello di una madre, che dà inizio, genera i festeggiamenti e ha poi il compito di portarli a conclusione - spiega la presidente dell'associazione Santu Srabadoeddu Maria Francesca Spanu - Siamo onorate di prendere parte a una così longeva tradizione di fede».

