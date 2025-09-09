Gli scalzi di Cabras 

La Corsa o Processione degli scalzi è l’evento più importante dell'anno che anima Cabras e il villaggio di San Salvatore. Sabato 6 settembre, alle prime luci dell’alba, un migliaio di scalzi, vestiti con un saio bianco, hanno percorso i circa sette chilometri che separano la cittadina lagunare dal santuario campestre.
Stasera alle 21 Videolina ripropone in televisione l’evento de is curridoris, i corridori scalzi, che iniziano la corsa a piedi nudi verso il Santuario di San Salvatore portando in processione il simulacro del Santo. Un programma condotto da Ambra Pintore che ha seguito la diretta.
