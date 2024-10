Gli scacchi per riuscire a superare tutte le barriere 

La squadra di scacchi della Casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta ha partecipato alla gara mondiale on line “Chess for freedom”. Sette detenuti, appassionati di questo gioco, hanno preso parte al più grande progetto riabilitativo mondiale on line, composto da 116 squadre di 51 nazioni diverse, conquistando l’ottavo posto del loro girone.

«Per essere stata la prima volta è stato comunque un successo enorme, anzi una vittoria, perché si apre una strada per altri futuri eventi»: Nello Liguori, cinquantanovenne di Cagliari, istruttore federale di scacchi, valuta così, l’esperienza appena sostenuta dalla squadra del carcere, di cui è insegnante.

Liguori, che da qualche anno porta avanti questo progetto, racconta come la squadra sia riuscita a varcare le barriere della detenzione, per affacciarsi nel panorama mondiale degli scacchi: «Ho iniziato a insegnare questo gioco attraverso un progetto ministeriale, poi, finiti i fondi, ho proseguito come volontario –spiega– Sono partito con dieci allievi, ora abbiamo superato i cinquanta iscritti, ma nelle sezioni del carcere la scacchiera è ormai comune a tanti».

Purtroppo, nei corsi che partiranno a breve, il numero degli iscritti sarà limitato a sedici posti per la categoria principianti e altrettanti per il corso avanzato. Il motivo è la carenza di aule. Ciò non toglie che questo gioco ormai si è diffuso in tutto l’istituto, dove viene praticato con entusiasmo. «I miei allievi ed io siamo soddisfatti di questo risultato, ottenuto anche grazie all’impegno delle educatrici, del direttore e di tutto il personale dell’istituto, che ci ha permesso di partecipare all’evento, nel frattempo ci prepariamo per la gara del prossimo anno», conclude Nello Liguori.

