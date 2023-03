Gli scacchi approdano a scuola: in gara 25 istituti 

Si è tenuta ieri nella palestra della scuola media di Orosei la fase provinciale del “Trofeo Scacchi Scuola 2022-2023”. Dopo la pandemia, e con la complicità di un sole primaverile, giovani scacchisti provenienti da 25 istituti hanno trascorso l’intera giornata confrontandosi alle decine di postazioni installate nella palestra dell’istituto Muggianu. A qualificarsi per le fasi regionali il Liceo classico Asproni di Nuoro e l'IIS Costa Azara di Sorgono per quanto riguarda la categoria Allievi Maschile; tra le Allieve, al primo posto il team del Liceo Fermi di Nuoro, qualificato anche per la categoria Juniores, assieme all'Istituto Pira di Siniscola. Sul podio i giovanissimi di Orosei per le categorie dei più giovani (primarie e secondarie di I grado).

Ciceroni della giornata - organizzata in sinergia con il Comune e con la Leva'93 - gli insegnanti Alessandro Talu e da Matteo Sollai, che dall’inizio dell’anno seguono le classi di Orosei cercando di trasmettere la passione per una disciplina di altissima valenza educativa tout court, in grado di stimolare, come ha sottolineato la Preside Silvia Meloni, «oltre alle capacità di concentrazione, attenzione, elaborazione di strategie, anche l’attenzione all’altro – che nel gioco è l’avversario - alla comprensione dei suoi pensieri, delle sue intenzioni, del suo progetto».

