Gli rubano la bici dopo la pedalata: la Fiab gliene regala subito un’altra 

Federico, a soli sei anni, ha scoperto che i grandi possono essere capaci di fare gesti inqualificabili, ma anche azioni inattese, in grado di riabilitare la parte malata della società.

Quella a cui appartiene chi senza alcuno scrupolo ha pensato di rubargli la bicicletta dal cortile del palazzo di San Benedetto. «Ce ne siamo accorti lunedì mattina. Federico ha ritrovato solo il caschetto e la bottiglietta d'acqua che probabilmente non servivano al ladro dal cuore insensibile. Gli ha rubato la sua prima bicicletta e persino il kit di riparazione vinto con tanta fatica durante la manifestazione Bimbinbici», racconta mamma Cinzia. Che ha faticato a trovare una spiegazione per l'accaduto. «Ero in difficoltà, gli ho detto che le persone a volte fanno gesti brutti per bisogno o perché si divertono così». In tutta risposta il suo piccolo grande ometto le ha detto: «Mamma, se qualcuno mi avesse chiesto la bicicletta io gliel'avrei prestata». Perché i piccoli, con la loro purezza, riescono ad andare anche oltre e spesso offrono preziosi spunti di riflessione a chi dovrebbe aver appreso almeno le regole base della civiltà. Non certamente l'individuo che si è intrufolato nel suo palazzo e per qualche ora ha gli ha spento il sorriso. Ci ha pensato Virgilio Scanu, presidente di Fiab Cagliari, a riaccenderlo. «Non appena mi hanno segnalato questa spiacevole vicenda mi sono mosso per poter regalare a Federico un'altra bici e il kit riparazione che aveva vinto durante la manifestazione della mattina», racconta. «È andato via dalla nostra sede col sorriso, in sella alla bici».

