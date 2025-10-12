Gli ostaggi ancora vivi tornano a casa 

Tel Aviv. L’attesa che per oltre due anni ha schiacciato le famiglie, abbracciate idealmente da un Paese intero, è finita. Alle 4 del mattino (le 3 in Italia), la Piazza degli ostaggi a Tel Aviv era gremita per seguire in diretta il ritorno a casa dei 20 rapiti ancora in vita, come promesso da Hamas, a cui seguirà il rilascio dei detenuti palestinesi previsti nello scambio. «Inizia il percorso di guarigione», ha sottolineato Benyamin Netanyahu. Un successo anche per Donald Trump, pronto ad incontrare in Israele i sopravvissuti del pogrom del 7 ottobre prima di volare in Egitto per la firma dell’accordo sul cessate il fuoco.

Scudo Blu per il tycoon

E ieri in Israele è entrata nella prima fase la gigantesca operazione di sicurezza “Scudo Blu 6” per l’arrivo del presidente degli Stati Uniti, previsto per stamattina mattina alle 9,20 ora locale (le 8,20 in Italia). Trump sarà accolto dal presidente di Israele Isaac Herzog, dal premier Netanyahu con la moglie Sara, dal leader dell’opposizione Yair Lapid. Poi si sposterà in un convoglio blindato verso la Knesset a Gerusalemme, dove firmerà il libro degli ospiti e visiterà l’ufficio del presidente del Parlamento Amir Ohana. Alle 10.45 incontrerà il primo ministro, il presidente Herzog e le famiglie degli ostaggi, e alle 11 terrà un discorso alla plenaria. Il protocollo prevede che il presidente statunitense tenga il suo speech dopo gli interventi di Ohana, Netanyahu e Lapid. Quindi, Trump tornerà in aeroporto da dove decollerà intorno alle 13 per Sharm el-Sheikh, in Egitto, per prendere parte allo storico vertice con i leader della regione ed europei.

L’insistenza su Barghouti

Intanto restano da sciogliere i nodi sulla lista dei prigionieri di Hamas, che insiste nel chiedere alcune figure di alto profilo come Marwan Barghouti. Il terzo giorno di tregua a Gaza è stato caratterizzato dall’incertezza sui tempi della liberazione dei rapiti in mano ad Hamas. Fino a che una portavoce del governo Netanyahu, Shosh Bedrosian, ha annunciato: «Il rilascio dei nostri ostaggi inizierà nelle prime ore di lunedì. Ci aspettiamo che tutti i venti ostaggi in vita vengano rilasciati insieme e in una sola volta alla Croce Rossa, su sei-otto veicoli». A quel punto «saranno condotti all’interno delle zone di Gaza controllate da Israele e poi trasferiti alla base di Re’im, nel sud, dove si riuniranno alle loro famiglie», ha aggiunto Bedrosian. Il contatto con la Croce Rossa dovrebbe avvenire in tre punti della Striscia. Una volta che gli ostaggi vivi ritroveranno la libertà, Israele intende procedere con il rilascio dei detenuti palestinesi: in totale, si tratta di 250 ergastolani condannati per attentati e omicidi, a cui si aggiungono circa 1.700 incarcerati dal 7 ottobre 2023 ma non coinvolti nell’attacco di Hamas, tra i quali figurano anche 22 minorenni. Elenco ancora al centro delle trattative, con la fazione islamista che chiede «sette prigionieri di alto profilo».

I tir di rifornimenti

Resta anche l’incognita sui corpi degli ostaggi deceduti. Israele sperava di recuperarli tutti e 28 in un’unica soluzione, ma l’accordo prevede che Hamas debba consegnare entro mezzogiorno di oggi solo quelli che è riuscita a rintracciare. Media qatarini ipotizzano che i corpi ritrovati da Hamas saranno consegnati nella serata. Per i rimanenti, le autorità israeliane hanno fatto sapere che le forze internazionali istituite nell’ambito del piano di pace aiuteranno a ritrovarli, nei tunnel o tra le macerie. Intanto la vigilia dello scambio dei prigionieri è stata caratterizzata, per la prima volta da marzo, dall’avvio di un massiccio afflusso di camion con aiuti destinati ai civili di Gaza, con l’Onu che parla di «veri progressi». I media internazionali hanno pubblicato le immagini di lunghe code di tir al confine, in attesa delle ispezioni dell’Idf, mentre decine di persone hanno assalito un mezzo entrato a Khan Younis alla disperata ricerca di rifornimenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA