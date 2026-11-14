Nuova giornata di mobilitazione con manifestazione degli operatori socio sanitari interinali. L'ha indetta l'Unione Sindacale di Base - Pubblico Impiego Sanità per martedì 17 novembre, a partire dalle 9:30, davanti al Palazzo del Consiglio regionale.

Al centro della protesta c'è la richiesta di una modifica urgente del disegno di Legge regionale sulla stabilizzazione degli Oss, affinché venga recepita nel testo regionale la normativa nazionale di riferimento, «garantendo pari opportunità di accesso ai percorsi di stabilizzazione anche agli Oss che hanno prestato servizio attraverso contratti di somministrazione presso le aziende sanitarie pubbliche della Sardegna». Usb PI Sanità chiede che venga superata «ogni discriminazione legata alla forma contrattuale di reclutamento e che siano riconosciuti il servizio effettivamente prestato e l'esperienza professionale maturata all'interno del servizio sanitario regionale». Si tratta, aggiunge il sindacato, «di lavoratrici che hanno assicurato la tenuta dei reparti e la continuità assistenziale nei momenti più critici, ma che oggi rischiano di restare esclusi a causa della tipologia contrattuale utilizzata per reclutarli». «Il Consiglio regionale ha il dovere politico e morale di correggere questa stortura prima dell'approvazione definitiva del testo – osserva Gianfranco Angioni, referente regionale Usb Pi Sanità –, recependo la normativa nazionale e garantendo un trattamento equo a tutti i lavoratori che hanno maturato i requisiti richiesti. Lo ribadiamo ancora: non ci fermeremo fino a quando non verrà modificato il Ddl regionale».

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