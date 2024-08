«Gli ospedali sardi? Come in guerra, sistema al collasso» 

«Negli ospedali sardi è come se fossimo in guerra», dice un medico. «Ai familiari dei pazienti ricoverati, che vedono ogni giorno situazioni indegne di un Paese civile, chiediamo: denunciate, lamentatevi, protestate, andate all’Urp e raccontate in quali condizioni vivono i vostri cari, noi abbiamo le mani legate e non ci possiamo esporre, pena ritorsioni da parte delle Aziende in cui lavoriamo».

Le segnalazioni

E ogni giorno arrivano segnalazioni dai presìdi di tutta l’Isola: ad esempio, dodici ore di attesa e più al Pronto soccorso; l’aria condizionata guasta in moltissimi ambulatori e reparti; letti negli anditi; disorganizzazione nei piani ferie degli operatori; file assurde per ricevere trattamenti salvavita; spesso mancano i reagenti; malati che dovrebbero andare nelle Rsa o in presìdi per lungodegenze ma non c’è un posto libero da nessuna parte; burocrazia da incubo per chi viene dimesso e deve attivare l’Assistenza domiciliare integrata.

I posti letto

Un altro medico, «esasperato ed esausto per le condizioni in cui sono costretti a lavorare i professionisti della salute», ha scritto una lettera al giornale, per provare «a raggiungere l’opinione pubblica, poiché con le manifestazioni e con la politica non abbiamo ottenuto niente». Dice che «il sistema regionale è ormai in arresto cardiaco». Descrive un quadro da incubo: «Nel 2017, quando spostarono le due Medicine e il Pronto soccorso dal San Giovanni di Dio al Policlinico, è iniziata l’agonia dei posti letto. Hanno smantellato il territorio, hanno smantellato gli ospedali periferici, la medicina di base e il bisogno di cure urgenti è diventato impellente».

Pronto soccorso

Ancora: «Il Pronto Soccorso del Policlinico ha una media di circa 140/160 accessi al giorno di pazienti in gran parte anziani non autosufficienti che necessitano di ricevere alta intensità di assistenza medica e socio-sanitaria. Ebbene, questi grandi anziani, i nostri genitori, i nostri nonni, spesso disorientati e afflitti da deficit cognitivo, stazionano ore, giorni, in barelle scomode, sudati, inzuppati di urina e feci perché non basta un solo operatore per gestire il cambio panno di 45 persone. Questo film di guerra non è nel terzo mondo, è negli ospedali della Sardegna. Siete mai stati in un reparto pensato per accogliere 39 pazienti e invece ne trovate 48 a volte anche 51? E di questi 51 pazienti, l’80% sono allettati, hanno bisogno che qualcuno li lavi, li imbocchi, sollevi loro lo schienale del letto, li assista. Quante persone ci vorrebbero per rispondere alle esigenze di 39 persone allettate? Almeno dieci per turno. Ebbene talvolta ci sono solo tre operatori sociosanitari. Quanti infermieri ci vorrebbero? Almeno sei per turno perché oltre alla terapia ci sono tutte le attività da eseguire (prelievi, sondino da posizionare, parametri vitali da rilevare) e invece ce ne sono solo tre. Immaginatevi questo scenario tutti i giorni da anni. Aiutateci a cambiare le cose perché noi non ce la facciamo più a lavorare calpestando i diritti inalienabili degli esseri umani».

La politica

Oggi in Giunta il dl di riordino del sistema sanitario che darà il via al commissariamento delle Asl, delle Aou e del Brotzu, non ci sarà. Mancano ancora una serie di passaggi – dicono fonti vicine a Villa Devoto. E non ci sarebbero ancora gli accordi politici sui nomi che guideranno le Aziende.

Il tavolo

Oggi alle 17 è in programma un incontro tra la presidente Alessandra Todde, l’assessore Armando Bartolazzi e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Fausto Durante, Pierluigi Ledda e Francesca Ticca. «Ci presentiamo con una lista di problemi da affrontare ed un documento con spunti e possibili suggerimenti», sottolinea Ledda. «Ci aspettiamo risposte concrete, un cronoprogramma per le principali emergenze e un cambio di passo da parte di tutti, politici e manager: la gravità della situazione non consente altri mesi di studio o temporeggiamenti. Servono risposte urgenti. La sanità pubblica sta crollando e il tempo per salvarla è sempre meno».

