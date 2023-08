Gli ospedali circondati dai rifiuti  

L’ultima frontiera del degrado: accanto agli ospedali cagliaritani spuntano discariche ovunque. Sotto le finestre all’Oncologico, accanto al Microcitemico, dietro il Brotzu, sopra il Santissima Trinità cumuli di rifiuti e distese di ingombranti. Luoghi simbolo a rischio con materassi e frigoriferi abbandonati negli sterrati attorno. «Si tratta di aree note all’amministrazione che vengono costantemente monitorate», spiega l’assessore all’Igiene del Suolo Alessandro Guarracino. «Da ìl mese di agosto è stato anche potenziato il servizio di sorveglianza che, in diversi casi, ha anche permesso di identificare i responsabili degli abbandoni», aggiunge.

Tra Micro e Brotzu

Tra il Microcitemico e il Brotzu c’è una distesa di terra e alberi che assomiglia a una pineta, anche se lì dentro non si respira bene: pochi passi e la gola, forse col caldo che decompone i rifiuti, comincia a bruciare. Una delle prime cose che si incrociano è un wc a favore di contemplazione, dove lo scarico sembra un binocolo. Ma il pattume disseminato, in alcuni punti bruciaticcio, scomposto, questa interminabile scia di rifiuti è una sorpresa costante. L’accostamento più impensabile, la convivenza più incongrua di oggetti, di scarti si manifesta qui con una creatività esemplare: figlia del del caso e della maleducazione, del destino e dell’inciviltà. Il reggiseno color carne e la scarpa spaiata, il materasso malconcio e un scatola di tè freddo. ma poi una parte di una vecchia enciclopedia (un libro, tra i rifiuti, spunta sempre) e un monopattino sgangherato. Per non dire del cumulo di sacchetti di spazzatura e di fazzoletti e preservativi, testimonianze di amori (forse) notturni di questa estate, accanto alla scatoletta di tonno. Tutto attorno, poi, nelle aree sterrate piccoli cimiteri di rifiuti dove trovano il loro luna park anche i topi.

Spostandosi di pochi metri, attorno all’Oncologico, tra alcune villette e palazzi, una vecchia Golf station vagon fa bella mostra di un’altra discarica contenuta all’interno. Lì accanto, una montagna di bottiglie di birra e di plastica sdraiata su una coperta color rosa. «In tutte questa aree partono anche le operazioni di bonifica», spiega l’assessore Guarracino, «soprattutto dopo le attività di indagine».

Sopra il Santissima

C’è poi qualcosa di singolare che domina la discarica che si affaccia sul Santissima Trinità, in via Montesanto e via Castelli con vista sul Castello di San Michele. Bicchieri e tappi di plastica, bottiglie vuote, lattine accartocciate, ok niente di straordinario. Ma siccome non ci facciamo mancare niente, c’è pure un pezzo di una vecchia armatura giocattolo di un centurione romano che presidia la montagna di scarti di lavorazione edile. Non c’è stagione o fine settimana che tenga: l’immondizia qui, dicono alcuni residenti, viene gettata dai passanti continuamente, nei giorni feriali così come in quelli festivi. «Rispetto a quattro anni fa, quando discariche e rifiuti erano un problema di tutta la città, oggi il fenomeno è ancora presente ma in maniera più residuale», spiega Raffaele Onnis, presidente della commissione Ambiente del Comune. «Merito delle circa diecimila utenze Tari che abbiamo fatto emergere e dei maggiori controlli grazie ai quali in diversi casi abbiamo identificato i responsabili. Va detto che in queste aree insistono diverse proprietà», comunali, regionali e persino private, «che rende il problema più complicato da affrontare. Detto questo, però», conclude, «l’inciviltà non si estingue ma sta arretrando».

